聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運田徑／兩百米神壓線20秒74摘銅！楊俊瀚連兩屆登頒獎台
上屆雅加達亞運奪下銀牌，「台灣最速男」楊俊瀚今天杭州亞運再挑戰男子200公尺獎牌，排在第9道的他飆出20秒74，搶下銅牌。
金牌由上山紘輝的20秒60帶走，沙烏地阿巴伯的穆罕默德以20秒63摘銀，大會紀錄保持人、卡達奧古諾德以0.01秒差距落後楊俊瀚，僅獲得第4名。
楊俊瀚雅加達亞運跑出20秒23的個人最佳成績，雖以0.001秒和金牌擦身過，仍收穫銀牌一面，20秒23目前也仍是男子200公尺全國紀錄。
今年尋求再登頒獎台，昨天早上200公尺預賽跑出20秒98的分組第一成績，晚上準決賽以20秒67排名分組第3，也是總排名第3，僅次於沙烏地阿拉伯穆罕默德的20秒59，以及同組卡達哈勒迪的20秒61。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言