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亞運田徑／兩百米神壓線20秒74摘銅！楊俊瀚連兩屆登頒獎台

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
楊俊瀚(左)。 中華奧會提供
楊俊瀚(左)。 中華奧會提供

上屆雅加達亞運奪下銀牌，「台灣最速男」楊俊瀚今天杭州亞運再挑戰男子200公尺獎牌，排在第9道的他飆出20秒74，搶下銅牌。

金牌由上山紘輝的20秒60帶走，沙烏地阿巴伯的穆罕默德以20秒63摘銀，大會紀錄保持人、卡達奧古諾德以0.01秒差距落後楊俊瀚，僅獲得第4名。

楊俊瀚雅加達亞運跑出20秒23的個人最佳成績，雖以0.001秒和金牌擦身過，仍收穫銀牌一面，20秒23目前也仍是男子200公尺全國紀錄。

今年尋求再登頒獎台，昨天早上200公尺預賽跑出20秒98的分組第一成績，晚上準決賽以20秒67排名分組第3，也是總排名第3，僅次於沙烏地阿拉伯穆罕默德的20秒59，以及同組卡達哈勒迪的20秒61。

楊俊瀚。 中華奧會提供
楊俊瀚。 中華奧會提供

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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