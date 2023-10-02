快訊

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

亞運女壘／集訓3年摘銅 韓幸霖：一輩子難忘回憶

中央社／ 杭州2日電
中華女壘隊。 中華奧會提供
中華女壘隊。 中華奧會提供

亞運中華女壘隊今天擊敗菲律賓奪下銅牌，女壘隊是這次最早進駐國訓中心的代表隊，總教練韓幸霖在賽後不禁落淚，「帶著這些球員走了3年，這是我這一輩子最難忘的回憶。」

中華女壘隊在亞運一直都表現優異，從1990年的北京亞運會開始，到今年杭州亞運共9屆都拿下獎牌。女壘國家代表隊在2020年9月就成軍，也是所有項目中最早入駐國訓中心的代表隊，甚至在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，仍關在國訓中心準備。

中華隊這次在預賽首戰以12比0擊敗新加坡隊，不過隔天3比5不敵日本隊，第3場預賽10比0擊敗香港；在超級循環賽帶1敗，首戰與中國隊鏖戰至延長賽8局下，以1比0落敗無緣金牌戰；第2場超級循環賽對上菲律賓，為銅牌戰前哨戰，最終以6比4拿勝。

中華隊在銅牌戰再以3比2戰勝菲律賓，賽後韓幸霖給予球員擁抱，在接受媒體訪問時不禁落淚，「我們這3年這麼辛苦集訓，前面對日本、對中國只差一步，但就是輸了，我們每個人心中都有這一份遺憾，不過我們很驕傲帶著這些球員走了3年，這是我這一輩子最難忘的回憶。」

不過韓幸霖也笑說：「我一定可以哭的，我都跟她們說贏球可以哭，但輸球不能哭。」經過3年辛苦集訓，韓幸霖表示，下一步要回學校教書。

談到銅牌戰，韓幸霖表示，一開始打起來很有張力，雙方在前1場對戰可能都比較有保留，「今天一開始我們球員在前面熱身就有點緊繃，但我覺得她們還是堅持下來了」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運籃球／只打1節好球 中華女籃慘敗給中國止步8強

亞運女壘／林鳳珍失誤後開轟 直言一定要彌補回來

亞運舉重／北韓「神祕力量」已奪3金 郭婞淳驚喊：太恐怖了吧！

亞運籃球／3對3男籃摘金 林信寬用籃球改變人生

相關新聞

亞運舉重／挺舉前熱身傷到大腿 郭婞淳奪銅落淚了

原本就有腰傷舊疾，「舉重女神」郭婞淳今天杭州亞運挺舉前熱身又傷到右大腿，挺舉第一次試舉就明顯不適，最終雖仍站上頒獎台，下...

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓神祕小將破世界紀錄摘金

東京奧運金牌女將「舉重女神」郭婞淳，生涯第3度亞運之旅今天登場，帶傷上陣的她在女子59公斤級上陣，抓舉3次試舉都成功，但...

亞運女壘／林鳳珍兩分砲、3打點 中華隊收銅連9屆有牌

中華女壘代表隊今天在杭州亞運銅牌戰面對菲律賓，雖一度以0：1落後，此役發生失誤的林鳳珍用球棒彌補，1支二壘打、1支兩分砲...

亞運滑輪／南韓還沒到終點線就慶祝… 網友封他「滑輪姜白虎」

今天（2日）上午的杭州亞運滑輪溜冰項目男子3000公尺接力賽，南韓隊原本一路以些微差距領先，不過在通過終點線前，南韓最後一棒卻提前高舉雙手慶祝，反讓中華隊黃玉霖成功壓線反超帶走金牌。畫面一出讓南韓網友「炸鍋」，不少台灣網友也想起今年（2023年）經典賽的「姜白虎事件」。

亞運滑輪／南韓以為贏定…黃玉霖神「壓線」 奇蹟金牌像洗三溫暖

南韓高舉國旗爽不到幾分鐘，大螢幕顯示金牌得主是中華隊，錢塘滑輪中心反應瞬間沸騰，就連受訪中的女將們都興奮到抓不住。黃玉霖...

亞運輕艇／第5名到奪金！賴冠傑超級逆轉秀奪史上第一面牌

預賽就滑出排名第一的成績，我國輕艇競速好手賴冠傑，今天在杭州亞運男子C1-1000公尺決賽滑出4分15秒942成績，從第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。