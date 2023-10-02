亞運女壘／集訓3年摘銅 韓幸霖：一輩子難忘回憶

亞運中華女壘隊今天擊敗菲律賓奪下銅牌，女壘隊是這次最早進駐國訓中心的代表隊，總教練韓幸霖在賽後不禁落淚，「帶著這些球員走了3年，這是我這一輩子最難忘的回憶。」

中華女壘隊在亞運一直都表現優異，從1990年的北京亞運會開始，到今年杭州亞運共9屆都拿下獎牌。女壘國家代表隊在2020年9月就成軍，也是所有項目中最早入駐國訓中心的代表隊，甚至在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，仍關在國訓中心準備。

中華隊這次在預賽首戰以12比0擊敗新加坡隊，不過隔天3比5不敵日本隊，第3場預賽10比0擊敗香港；在超級循環賽帶1敗，首戰與中國隊鏖戰至延長賽8局下，以1比0落敗無緣金牌戰；第2場超級循環賽對上菲律賓，為銅牌戰前哨戰，最終以6比4拿勝。

中華隊在銅牌戰再以3比2戰勝菲律賓，賽後韓幸霖給予球員擁抱，在接受媒體訪問時不禁落淚，「我們這3年這麼辛苦集訓，前面對日本、對中國只差一步，但就是輸了，我們每個人心中都有這一份遺憾，不過我們很驕傲帶著這些球員走了3年，這是我這一輩子最難忘的回憶。」

不過韓幸霖也笑說：「我一定可以哭的，我都跟她們說贏球可以哭，但輸球不能哭。」經過3年辛苦集訓，韓幸霖表示，下一步要回學校教書。

談到銅牌戰，韓幸霖表示，一開始打起來很有張力，雙方在前1場對戰可能都比較有保留，「今天一開始我們球員在前面熱身就有點緊繃，但我覺得她們還是堅持下來了」。

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