快訊

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

亞運籃球／只打1節好球 中華女籃慘敗給中國止步8強

中央社／ 記者黎建忠台北2日電
中華女籃隊(藍衣)不敵中國隊。 擷圖自微博
中華女籃隊(藍衣)不敵中國隊。 擷圖自微博

杭州亞運女籃今天進行8強賽，中華女籃在高度不如對手、三分球又投不進的情況下，只打了第1節好球，終場就以60比104慘敗給地主中國，無緣連4屆打進4強。

中華女籃在歷屆亞運共拿下過1銀2銅，並且有5次打進4強，包括2010廣州亞運、2014仁川亞運、2018雅加達亞運連3屆以第4名作收。

只可惜今天8強就遇到亞運拿過6金的中國隊，不過女首節靠著5成的投籃命中率，加上多次轉換快攻得分，以24比22領先中國。

不過從第2節起中國靠著身高優勢強打禁區，防守上也給了中華隊極大壓力，單節僅投進3球、進帳7分，半場結束中國反以47比31取得大幅領先。

第3節前5分鐘，中國隊再靠著一波14比4的攻勢，將差距直接擴大到20分以上，也徹底澆熄中華隊的反撲氣焰。

中國女籃全隊抓下54個籃板，包括16個進攻籃板，2分球命中率高達64%，全隊以身高200公分的李月汝攻下29分、12籃板最出色。

反觀中華隊在身高劣勢下，團隊籃板僅25個，三分線外出手24次也僅中5球，命中率只有21%，全隊以黃鈴娟的13分最高。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運籃球

延伸閱讀

亞運足球／8強賽 北韓選手推擠裁判引發混亂

亞運舉重／北韓「神祕力量」已奪3金 郭婞淳驚喊：太恐怖了吧！

亞運籃球／3對3男籃摘金 林信寬用籃球改變人生

亞運舉重／一來就破世界紀錄奪金 北韓20歲金日景背景根本白紙一張

相關新聞

亞運舉重／挺舉前熱身傷到大腿 郭婞淳奪銅落淚了

原本就有腰傷舊疾，「舉重女神」郭婞淳今天杭州亞運挺舉前熱身又傷到右大腿，挺舉第一次試舉就明顯不適，最終雖仍站上頒獎台，下...

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓神祕小將破世界紀錄摘金

東京奧運金牌女將「舉重女神」郭婞淳，生涯第3度亞運之旅今天登場，帶傷上陣的她在女子59公斤級上陣，抓舉3次試舉都成功，但...

亞運女壘／林鳳珍兩分砲、3打點 中華隊收銅連9屆有牌

中華女壘代表隊今天在杭州亞運銅牌戰面對菲律賓，雖一度以0：1落後，此役發生失誤的林鳳珍用球棒彌補，1支二壘打、1支兩分砲...

亞運滑輪／南韓還沒到終點線就慶祝… 網友封他「滑輪姜白虎」

今天（2日）上午的杭州亞運滑輪溜冰項目男子3000公尺接力賽，南韓隊原本一路以些微差距領先，不過在通過終點線前，南韓最後一棒卻提前高舉雙手慶祝，反讓中華隊黃玉霖成功壓線反超帶走金牌。畫面一出讓南韓網友「炸鍋」，不少台灣網友也想起今年（2023年）經典賽的「姜白虎事件」。

亞運滑輪／南韓以為贏定…黃玉霖神「壓線」 奇蹟金牌像洗三溫暖

南韓高舉國旗爽不到幾分鐘，大螢幕顯示金牌得主是中華隊，錢塘滑輪中心反應瞬間沸騰，就連受訪中的女將們都興奮到抓不住。黃玉霖...

亞運輕艇／第5名到奪金！賴冠傑超級逆轉秀奪史上第一面牌

預賽就滑出排名第一的成績，我國輕艇競速好手賴冠傑，今天在杭州亞運男子C1-1000公尺決賽滑出4分15秒942成績，從第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。