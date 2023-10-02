亞運籃球／只打1節好球 中華女籃慘敗給中國止步8強

杭州亞運女籃今天進行8強賽，中華女籃在高度不如對手、三分球又投不進的情況下，只打了第1節好球，終場就以60比104慘敗給地主中國，無緣連4屆打進4強。

中華女籃在歷屆亞運共拿下過1銀2銅，並且有5次打進4強，包括2010廣州亞運、2014仁川亞運、2018雅加達亞運連3屆以第4名作收。

只可惜今天8強就遇到亞運拿過6金的中國隊，不過女首節靠著5成的投籃命中率，加上多次轉換快攻得分，以24比22領先中國。

不過從第2節起中國靠著身高優勢強打禁區，防守上也給了中華隊極大壓力，單節僅投進3球、進帳7分，半場結束中國反以47比31取得大幅領先。

第3節前5分鐘，中國隊再靠著一波14比4的攻勢，將差距直接擴大到20分以上，也徹底澆熄中華隊的反撲氣焰。

中國女籃全隊抓下54個籃板，包括16個進攻籃板，2分球命中率高達64%，全隊以身高200公分的李月汝攻下29分、12籃板最出色。

反觀中華隊在身高劣勢下，團隊籃板僅25個，三分線外出手24次也僅中5球，命中率只有21%，全隊以黃鈴娟的13分最高。

商品推薦