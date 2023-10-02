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亞運女壘／林鳳珍失誤後開轟 直言一定要彌補回來

中央社／ 杭州2日電
中華女壘隊獲得銅牌。 中華奧會提供
中華女壘隊獲得銅牌。 中華奧會提供

亞運女壘台灣隊今天在銅牌戰對菲律賓，林鳳珍雖然發生失誤導致失分，不過先敲追平二壘打，再轟2分砲超前，「我跟自己講一定要去彌補，一定要打回來。」最終台灣就順利奪銅。

台灣隊今天銅牌戰與菲律賓隊交手，推出王牌投手柯夏愛先發，在3局上遇到危機，被敲出2支安打後，右外野手林鳳珍發生失誤，失掉1分；不過台灣隊打線在3局下展開反攻，蘇怡瑄、林鳳珍接連敲安打送回1分追平；5局下林鳳珍再一棒轟出超前2分砲。

雖然菲律賓隊在7局上反攻1分，不過投手邱安汝仍成功化解危機，最後台灣隊以3比2獲勝，奪下銅牌。此戰先發投手柯夏愛主投5局，被敲出6支安打，送出5次三振，失掉1分非責失，奪下勝投；接著邱安汝在第6局一、二壘有人時登板，連飆2次三振化解危機，共投2局失1分。

賽後談到自己在第3局的傳球失誤，林鳳珍說：「有點沒有丟好，但我告訴自己要冷靜，那1分是不應該失掉的，一定要去彌補。」因此林鳳珍在3局下就將戰局追平，「當下想說一定要想辦法打回來，其實我們上壘率沒有很高，好不容易有人上壘了，就一定要打回來。」

至於第5局的全壘打，林鳳珍說：「有點嚇到，那個打席只想要打安打、推進，因為我後面是中心棒次、交給下一棒，結果就打出去了，也滿開心的。」林鳳珍也提到，全壘打出現之後團隊氣勢就起來了，「在關鍵時還是要冷靜，我想說都最後一場了，不想要留下遺憾。」

30歲的林鳳珍是陣中第4年長的選手，她一直告訴自己責任感要強、抗壓性也要強，不要因為前幾場輸了就放棄。林鳳珍大力稱讚學妹們，「這批選手都是新生代，學妹都是第一次經歷這種大比賽，能拿出這樣的水準已經很不錯了，希望大家肯定他們。」至於是否為最後一次打亞運，她說還要看之後發展。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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