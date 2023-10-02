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亞運足球／8強賽 北韓選手推擠裁判引發混亂

中央社／ 杭州2日綜合外電報導
亞運男足北韓與日本對抗。 法新社
亞運男足北韓與日本對抗。 法新社

杭州亞運男子足球昨天舉行8強賽，終場日本以2比1擊敗北韓，然而北韓選手賽後疑因不滿判決推擠裁判，場面一度陷入混亂，裁判團最後還得在工作人員護送下離開球場。

路透社報導，烏茲別克籍主審盧特富林（RustamLutfullin）吹響比賽結束的哨音後，北韓隊長張國哲（Jang Kuk Chol，音譯）與球員金京石（Kim KyongSok，音譯）激動地走向主審表達抗議。主審試圖後退之際，北韓球員還不斷進逼。

數名助理裁判、保安人員以及北韓教練申勇南（SinYong Nam，音譯）見狀後，上前試圖化解衝突。

北韓選手不滿比賽途中，主審以北韓守門員跟日本選手西川潤發生肢體碰觸為由，判決日本獲得罰球機會。而日本選手松村優太則在罰球時奪下致勝分，協助日本隊搶下準決賽的門票。

申勇南在賽後記者會上表示，「我承認我們的選手有點無法控制他們的激動情緒，但足球本來就是令人激動的運動。足球比賽中經常有些衝突，我認為我們（隊員）的舉動還在可接受範圍內」。

日本隊總教練大岩剛則拒絕評論北韓選手的舉動，僅表示，「我們不太高興比賽期間發生的一些事情，但比賽結果一如我們的預期」。

除了賽後失控，北韓選手在比賽期間也出現不少爭議行為。

日本讀賣新聞報導，在比賽後半段，日本代表隊工作人員拿礦泉水給球員喝時，北韓選手不僅從工作人員手中搶過水瓶，還伸手作勢要打對方，因此遭判1張黃牌。包含這張黃牌，北韓在這場比賽中共吞下6張黃牌。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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