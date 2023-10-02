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亞運籃球／3對3男籃摘金 林信寬用籃球改變人生

中央社／ 台北2日電
林信寬金牌戰投進致勝球，開心披上會旗。特派記者季相儒／湖州攝影
林信寬金牌戰投進致勝球，開心披上會旗。特派記者季相儒／湖州攝影

即將成為台灣職籃菜鳥的林信寬，在今年杭州亞運男子3對3籃球大放異彩，幫助台灣拿下史無前例的籃球金牌。林信寬在台師大的教練李秉鴻說：「信寬終於用籃球改變自己的人生。」

21歲的林信寬在亞運3對3男籃表現出色，4強賽對韓國在延長賽絕殺對手，把韓國球員打趴哭倒在地；金牌戰再靠著讀秒階段的2罰俱中，替台灣男籃拿下亞運史上首面籃球金牌。

林信寬在上個學年度以大三球員的身分，率領台師大打進大專籃球聯賽（UBA）最終4強後就投入T1職業籃球聯盟的選秀，毫無意外的以狀元之姿被台啤雲豹選走，他在職業賽季開打前，再度證明自己的狀元實力。

台師大教練李秉鴻在接受中央社訪問時透露，「其實在UBA的4強開打前大約2週，信寬就說要加入3對3國家隊的集訓，我們當然不會阻止他繼續進步，但也確實討論了好一陣子，看看怎樣才能兼顧兩邊的訓練。」

李秉鴻說：「信寬就是一個很乖的孩子，對於兩邊的訓練課表從不會喊苦，也都會盡力完成，雖然我覺得他在UBA應該可以表現的更好，但實在也已經不忍苛責。」

談到林信寬在亞運3對3的好表現，李秉鴻則是笑著說：「我其實一點都不意外。大家都覺得他身材很壯、切入很好，但其實我很早就看出信寬的投籃才是最出色的一環。尤其他跟那種純射手不一樣，信寬有很多腳步技巧幫助他在三分線外的出手更難防守，所以看到他對韓國那一球三分線外的絕殺球，其實練球時就看過好幾次了。」

李秉鴻也提到，「好的球員除了要技能包滿點以外，更重要的是那種大心臟的抗壓能力。每次只要比賽出現關鍵時刻，信寬都會主動把球權要過來，並且相信自己能夠完成任務，他就是以投進絕殺球為樂的那種球員。」

林信寬的媽媽在他高三那一年因病去世，他也決定要幫家裡分擔家計。就讀台師大3年期間，林信寬多次主動詢問學校是否有工讀的機會，就是想要多幫家裡減輕負擔。

李秉鴻說：「信寬真的是一個很善良的孩子，學校能做的就是多讓他有些工讀的機會，現在信寬終於有機會靠著籃球來改變他和家裡的生活。」依規定，林信寬和隊友可以各獲得新台幣300萬元的國光獎金。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運籃球

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