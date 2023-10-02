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亞運舉重／一來就破世界紀錄奪金 北韓20歲金日景背景根本白紙一張

聯合新聞網／ 綜合報導
北韓選手金日景。特派記者季相儒／攝影
北韓選手金日景。特派記者季相儒／攝影

北韓今天再度出現「神秘女力士」，亞運舉重女子59公斤級項目中，20歲小將金日景不僅摘金還打破我國好手郭婞淳創下的世界紀錄。

金日景從100公斤開把，隨後調整到103公斤，三次試舉挑戰103公斤、107公斤和111公斤也都舉起，抓舉結束以111公斤領先，正式打破郭婞淳紀錄，成為59公斤級女子舉重抓舉紀錄保持人。

這是北韓本屆在舉重項目的第3面金牌，分別是49公斤級李盛金、55公斤江賢京及59公斤金日景。李盛金2015年就有國際賽出賽紀錄，金日景和江賢京則非常神秘，關於她們的記載幾乎不存在，只知道金日景2003年7月27出生，身高155公分；江賢京1999年1999年2月16日出生，身高159公分。

北韓選手金日景。特派記者季相儒／攝影
北韓選手金日景。特派記者季相儒／攝影

北韓選手金日景。特派記者季相儒／攝影
北韓選手金日景。特派記者季相儒／攝影

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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