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亞運羽球／個人賽登場 周天成、李洋王齊麟過頭關
杭州亞運今天進行羽球個人項目，「台灣一哥」周天成面對澳門的裴鵬鋒，僅用34分鐘就以21比13、21比14輕鬆過關闖進32強；男雙「麟洋配」李洋、王齊麟擊敗世界第9的大馬組合。
已經33歲的周天成，儘管世界排名下滑到第13名，但他在今年亞運狀況調整的不錯，之前的團體賽，周天成就在8強首點單打擊敗中國一哥石宇奇，也是當時台灣唯一獲勝的1點。
周天成今天對上世界排名第697名的裴鵬鋒，雙方過去沒有交手紀錄，2局分別僅用了17、18分鐘就輕鬆過關。周天成下一戰將重演上屆雅加達亞運金牌戰組合，對上印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）。
另外，台灣男雙好手「麟洋配」李洋、王齊麟，面對世界第9名馬來西亞組合王耀新、張御宇，以21比16、21比19解決對手。
世界第12的李洋、王齊麟賽前面對王耀新、張御宇在國際賽有著5勝3敗的優勢，而且還是對戰2連勝，加上今天這一勝等於已對戰3連勝。
至於獲得今年世大運羽球混雙金牌組合葉宏蔚、李佳馨，今天首戰同樣以2比0的局數擊敗印尼組合；只可惜「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯面對世界第5的大馬組合謝定峰、蘇偉譯，拚戰了90分鐘還是以1比2局數落敗。
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