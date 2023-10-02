亞運舉重／郭婞淳登場！抓舉落後神秘北韓小將、世界紀錄也被破

東京奧運金牌女將「舉重女神」郭婞淳，生涯第3度亞運之旅今天登場，帶傷上陣的她在女子59公斤級上陣，三次試舉都順利完成，抓舉結束以101公斤暫列第3，落後今年世錦賽金牌羅詩芳及北韓金日景。

郭婞淳抓舉開把重量設定95公斤，上場前調整到97公斤，第一次試舉順利完成。第二次試舉99公斤，郭婞淳依舊流暢完成動作，第三次試舉的101公斤也完成。

郭婞淳勁敵包括地主羅詩芳以及北韓20歲小將金日景，羅詩芳今年亞錦賽剛以抓舉105公斤、挺舉133公斤、總和238公斤奪金，上月初世錦賽更橫掃3金，成績是抓舉107公斤、挺舉136公斤和總和243公斤。

羅詩芳抓舉開把重量102公斤，之後調整到100公斤，三次試舉的100公斤、104公斤和107公斤都成功；金日景從100公斤開把，之後調整到103公斤，三次試舉挑戰103公斤、107公斤和111公斤也都舉起，抓舉結束除以111公斤領先，更打破郭婞淳的世界紀錄。

郭婞淳上屆雅加達亞運摘下女子58公斤級摘金，接續東京奧運奪得女子59公斤級金牌，完成國際大賽金牌集滿的「大滿貫」壯舉，賽前59公斤級的3項世紀紀錄也是掛她的名字，分別是抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤。

今年郭婞淳受腰傷影響，上月世錦賽只在C組出賽，最終抓舉101公斤、挺舉130公斤與總和231公斤成績完賽，挺舉摘銀，抓舉和總和都排第4位，腰傷也成挑戰連兩屆奪金的變數。 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影 郭婞淳抓舉3次試舉都完成，以99公斤暫時排名第3。特派記者季相儒／杭州攝影

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