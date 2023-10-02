亞運籃球／調整好不嫌晚 劉錚盼延續好狀態射日

分組賽打得掙扎，中華男籃今天8強資格賽找回狀態，一路壓著哈薩克隊打，順利以83：62搶下8強門票，球隊指標球星劉錚強調調整好狀態「不嫌晚」，盼明天也能延續今天狀態。

中華隊今天開賽打出11：2攻勢，劉錚就包辦6分，加上阿巴西、林庭謙都加入飆分行列，中華隊今天點點開花，打出目前4戰最漂亮的一場勝利。

全場攻下12分的劉錚提到，中華隊今天打得團隊、無私分享球，也打出自家節奏，「前面幾場過於單打獨鬥，今天大家打出團隊籃球，才是籃球最基本的樣子，很開心今天我們做到了。」

淘汰賽正開始，劉錚強調「做到還不嫌晚」，今天的勝利對很多年輕球員都有正向幫助，盼明天晚上8強賽對決日本也能打出今天的狀態。

中華隊教頭桑茂森分享說，經歷前3場分組賽，球隊針對球的劉暢度一直調整，訓練時也不斷討論，「和球員溝通達成共識，希望對哈薩克可以展現原有的球風，可以看出來狀態是好的。」

中華隊今天也「變陣」，將阿巴西和曾祥鈞擺上先發，桑茂森說：「這幾場球，庭謙被針對性比較高，進攻戰術上讓庭謙拿球相對縮短，讓他從有效接球時開始破壞，這場球看起來效果挺好。」

今天攻下19分的林庭謙，在中華隊後場傷兵問題下扛起控球任務，他認為經過前3戰，今天有往好的方向發展，還要繼續保持下去，傳出8助攻的他說：「剩下比賽才是決賽的開始，大家還是要繃緊神經。」

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