亞運滑輪／慘了！害隊友和自己要當兵 南韓鄭喆元：我犯下大錯

杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽中，南韓最後一棒鄭喆元未壓線就提前慶祝，中華隊黃玉霖則伸出關鍵一腳，戲劇性逆轉奪金。這次失利讓鄭喆元錯失免兵役資格，還被南韓網友痛罵，他稍早也向大眾致歉。

據韓聯社報導，因為奪金失利，鄭喆元和隊友崔仁浩都無緣兵役優惠，另一位隊友崔光鎬昨天在個人賽險勝鄭喆元奪金，不過他本來就因潰瘍性大腸炎，不用當兵。

南韓選手賽後未受訪，頒獎典禮結束後鄭喆元受訪致歉，「我犯下巨大的錯誤，我對我的隊友和粉絲感到抱歉。」

鄭喆元還透露自己與隊友說，「我很抱歉太早放鬆，我們都為此非常努力，這都是我的錯。」

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