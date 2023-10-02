亞運射箭反曲弓／男團16強爆冷淘汰 女團晉8強

尋求衛冕的射箭反曲弓中華隊男團今天首戰出師不利，爆冷以4比5輸給泰國隊，16強止步，而由雷千瑩領軍的女團以5比1擊敗孟加拉，闖進8強，而湯智鈞與雷千瑩混雙同樣躋身8強。

湯智鈞上屆亞運首度參賽就拿下男團金牌，而他與魏均珩更成為近來男團固定班底，並在2年前東京奧運與魏均珩、鄧宇成合力射下銀牌，2人這次再戰亞運，與蘇于洋攜手。

湯智鈞第2次踏上亞運舞台，杭州亞運反曲弓男子資格賽表現為3名選手中最佳，一度以687分打破原亞運紀錄683分，而韓國箭客李雨錫表現更火燙，飆出690分，而其他台將像是蘇于洋、魏均珩各以673分、670分排名第10、13，男團資格賽合計射下2030分，排名第2，僅次於韓國。

名列大會第2種子的中華男團，首戰對戰泰國隊，首局以57比53拿下，進帳2分積分，次局再以57比54再下一城，積分以4比0領先。

泰國隊第3局回穩，以58比55扳回一城，關鍵第4局魏均珩意外出現6分箭，讓泰國隊趁機以55比54趁機扳平戰局。

加射階段，泰國隊靠著2支10分箭、最終以29比28帶走勝利，爆冷在首戰出局。

教練劉展明接受中央社記者訪問時表示，中華男團資格賽狀況不錯，可惜今天對戰泰國隊一役，選手第4局可能是急於出手，「那支箭（6分箭）力量沒做完全就射出」，儘管他覺得有點可惜，但對於選手整體表現仍給予肯定。

反曲弓女團由雷千瑩、彭家楙與邱意晴組成，首戰穩定發揮，共射出12支10分箭，以5比1擊敗孟加拉，8強賽將碰上越南。

反曲弓混雙部分，雷千瑩與湯智鈞這組「師徒檔」連2屆亞運攜手，今天以6比0力挫菲律賓，闖進8強，下一戰將與日本隊交手。

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