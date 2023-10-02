亞運輕艇／從不被看好到奪金 賴冠傑拚划向巴黎奧運

經歷人生順逆境，賴冠傑用手上的槳堅毅地向前划行，輕艇不僅承載自身重量，更多的是已逝母親期許，從短距離轉戰長距離不被看好，到在亞運奪輕艇靜水競速項目首金，在完成夢想後，將繼續朝著奧運前進。

賴冠傑國中時因優異的身材條件被相中，成為田徑隊的一員，曾練鉛球，後來才轉戰輕艇。升上大學後，為了追夢，曾經有一段時間選擇就讀大學夜間部，每天早出晚歸，凌晨出發訓練，晚上又回到學校上課，後來才作罷。

賴冠傑曾經萌生放棄念頭，而媽媽成為他重要的心靈支柱，為了讓生病的媽媽開心，賴冠傑下定決心要闖出一片天，他後來也實現與已逝媽媽之間的約定，在國際舞台證明自己。

從今年世界盃輕艇競速波蘭站榮獲男子C艇500公尺金牌，成為台灣第一人，到今天杭州亞運輕艇靜水競速項目1000公尺單人划槳，以4分15秒942逆轉摘下台灣在這個項目史上首金，賴冠傑用手上的槳，再度寫下紀錄。

賴冠傑從擅長短距離的200公尺，到500公尺，後來轉型至長距離1000公尺，他背後的辛苦付出，教練游志偉都看在眼裡。游志偉賽後接受媒體聯訪時表示，「滿多人不認為他能轉型成功，後來向前輩請益，是他堅持努力，才能有今天。」

賴冠傑為了備戰亞運，曾赴中國貴州進行高原訓練、提升耐力，歷經世界盃洗禮，無論面對哪種風向，讓他都有信心迎接挑戰。

回憶起決賽當下一度落後，賴冠傑坦言，當時很慌張、心急，沒想到會追上，「衝到第2名後，想說我好像可以，最後100公尺也不想了、就衝到底」。

賴冠傑透露，從未想過會拿下亞運金牌，他認為，這面金牌對於台灣輕艇項目意義重大，證明台灣人在水上運動也可以透過努力拿到好成績，未來將瞄準巴黎奧運。

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