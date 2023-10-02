亞運滑輪／0.01秒之差痛失金牌！南韓悲情手繪圖瘋傳 網友炸鍋：快去當兵吧！
今（2）日杭州亞運競速滑輪男子3000公尺接力決賽中，中華隊以4分05秒692的成績奪冠，險勝南韓的4分05秒702，中華隊以0.01秒之差從南韓手中奪走金牌。
原先在過彎處，南韓仍領先約2、3步，但在臨近終點線時，南韓最後一棒鄭喆元以為獲勝，高舉雙手開心慶祝，沒想到卻被一旁中華隊黃玉霖逆轉搶下勝利，最終以0.01秒之差將金牌拱手讓人。
比賽結果迅速在南韓論壇上引發熱議，一名南韓網友以「競速滑輪決賽大型丟臉事件」為題在FMKOREA論壇發文表示「南韓雙手高舉慶祝的同時，被台灣奪走金牌」，並貼上一張手繪比賽圖，看得出南韓民眾有多傻眼。
南韓網友一致覺得無言又心寒，紛紛表示「真的好無言」、「畫面太搞笑了」、「做了像傻瓜般的行為」、「真的太白痴了，這個被罵也無從反駁」、「邊做慶祝動作邊被搶走冠軍，太搞笑了」。
更有網友扒出昨日個人賽畫面，鄭喆元同樣在抵達終點線時做出慶祝動作。許多人憤怒批評這位選手，「也不是個人戰，在團體戰做什麼傻事啊」、「真的很讓人心寒，這個行為把同伴的努力都抹滅了」、「在隊友面前還抬得起頭嗎」。
還有人笑稱這位選手是在慶祝入伍，「趕快去當兵吧」、「入伍慶祝」、「就這麼想去當兵嗎？慢走不送」、「我要入伍了～萬歲～」、「喆元啊，要去當兵了這麼開心嗎？」
據了解，南韓的《兵役法》規定，只要在奧運奪牌或亞運奪金的選手，都能減免一年半到兩年的兵役，因此南韓網友才會忍不住開酸鄭喆元「乖乖去當兵吧」。
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言