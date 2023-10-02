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亞運滑輪／0.01秒之差痛失金牌！南韓悲情手繪圖瘋傳 網友炸鍋：快去當兵吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
杭州亞運滑輪溜冰競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊以4分05秒692搶下金牌。南韓選手原本以為贏定，高舉雙手慶祝，沒想到卻將金牌拱手讓人。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運滑輪溜冰競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊以4分05秒692搶下金牌。南韓選手原本以為贏定，高舉雙手慶祝，沒想到卻將金牌拱手讓人。特派記者季相儒／攝影

今（2）日杭州亞運競速滑輪男子3000公尺接力決賽中，中華隊以4分05秒692的成績奪冠，險勝南韓的4分05秒702，中華隊以0.01秒之差從南韓手中奪走金牌。

原先在過彎處，南韓仍領先約2、3步，但在臨近終點線時，南韓最後一棒鄭喆元以為獲勝，高舉雙手開心慶祝，沒想到卻被一旁中華隊黃玉霖逆轉搶下勝利，最終以0.01秒之差將金牌拱手讓人。

比賽結果迅速在南韓論壇上引發熱議，一名南韓網友以「競速滑輪決賽大型丟臉事件」為題在FMKOREA論壇發文表示「南韓雙手高舉慶祝的同時，被台灣奪走金牌」，並貼上一張手繪比賽圖，看得出南韓民眾有多傻眼。

圖片來源／翻攝自韓國論壇FMKOREA
圖片來源／翻攝自韓國論壇FMKOREA

南韓網友一致覺得無言又心寒，紛紛表示「真的好無言」、「畫面太搞笑了」、「做了像傻瓜般的行為」、「真的太白痴了，這個被罵也無從反駁」、「邊做慶祝動作邊被搶走冠軍，太搞笑了」。

更有網友扒出昨日個人賽畫面，鄭喆元同樣在抵達終點線時做出慶祝動作。許多人憤怒批評這位選手，「也不是個人戰，在團體戰做什麼傻事啊」、「真的很讓人心寒，這個行為把同伴的努力都抹滅了」、「在隊友面前還抬得起頭嗎」。

還有人笑稱這位選手是在慶祝入伍，「趕快去當兵吧」、「入伍慶祝」、「就這麼想去當兵嗎？慢走不送」、「我要入伍了～萬歲～」、「喆元啊，要去當兵了這麼開心嗎？」

據了解，南韓的《兵役法》規定，只要在奧運奪牌或亞運奪金的選手，都能減免一年半到兩年的兵役，因此南韓網友才會忍不住開酸鄭喆元「乖乖去當兵吧」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 南韓

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