亞運足球／北韓選手「搶水喝」還推裁判 日網不滿：像野蠻人
杭州亞運男子足球賽事昨天進行八強賽，北韓碰到日本展現兇猛球風，不料竟有球員把日本工作人員準備的礦泉水搶走，還動手打人，吞下1張黃牌。日本終場以2：1獲勝，北韓球員賽後不滿情緒爆發，衝向裁判推擠畫面十分混亂，引發大批日本網友不滿。
杭州亞運是北韓近5年首次參加國際綜合運動會，北韓男子足球過往戰績不錯，曾在2014年仁川亞運金牌戰不敵南韓，奪下銀牌。本場比賽面對日本，上半場以0：0平手。
下半場日本靠著內野航太郎射門得到第1分，休息期間北韓隊選手金有星跑到日本工作人員旁，搶走礦泉水，還作勢毆打該名工作人員，裁判見狀後開出1張黃牌。
下半場第29分鐘北韓金國範破門還以顏色。第35分鐘北韓守門員犯規，日本獲12碼罰球機會，北韓球員激烈抗議數分鐘後，日本松村優太踢進關鍵分，終場就以2：1勝出。
北韓全場共吞下6張黃牌，賽後球員們衝向裁判表達抗議，還有北韓選手用身體與手臂推裁判。畫面在網路上瘋傳，日本網友紛紛表示，「像野蠻人一樣」、「一切都靠本能行動」、「這國家應被排除在國際舞臺」、「不要傷害到日本球員」、「沒想到在令和時代能看見命懸一戰」。
北韓總教練申勇南則在賽後記者會為球員抱不平，對於球員推裁判，他說，「2到3名球員有點激動，才會發生這場面，這是明顯誤判，裁判不公正，簡直在侮辱足球。」
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言