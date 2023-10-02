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亞運足球／北韓選手「搶水喝」還推裁判 日網不滿：像野蠻人

聯合新聞網／ 綜合報導
北韓球員對裁判非常不滿。 法新社
北韓球員對裁判非常不滿。 法新社

杭州亞運男子足球賽事昨天進行八強賽，北韓碰到日本展現兇猛球風，不料竟有球員把日本工作人員準備的礦泉水搶走，還動手打人，吞下1張黃牌。日本終場以2：1獲勝，北韓球員賽後不滿情緒爆發，衝向裁判推擠畫面十分混亂，引發大批日本網友不滿。

杭州亞運是北韓近5年首次參加國際綜合運動會，北韓男子足球過往戰績不錯，曾在2014年仁川亞運金牌戰不敵南韓，奪下銀牌。本場比賽面對日本，上半場以0：0平手。

下半場日本靠著內野航太郎射門得到第1分，休息期間北韓隊選手金有星跑到日本工作人員旁，搶走礦泉水，還作勢毆打該名工作人員，裁判見狀後開出1張黃牌。

下半場第29分鐘北韓金國範破門還以顏色。第35分鐘北韓守門員犯規，日本獲12碼罰球機會，北韓球員激烈抗議數分鐘後，日本松村優太踢進關鍵分，終場就以2：1勝出。

北韓全場共吞下6張黃牌，賽後球員們衝向裁判表達抗議，還有北韓選手用身體與手臂推裁判。畫面在網路上瘋傳，日本網友紛紛表示，「像野蠻人一樣」、「一切都靠本能行動」、「這國家應被排除在國際舞臺」、「不要傷害到日本球員」、「沒想到在令和時代能看見命懸一戰」。

北韓總教練申勇南則在賽後記者會為球員抱不平，對於球員推裁判，他說，「2到3名球員有點激動，才會發生這場面，這是明顯誤判，裁判不公正，簡直在侮辱足球。」

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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