亞運田徑／彭名揚跑進400公尺跨欄決賽 陳傑無緣晉級

我國400公尺跨欄雙傑彭名揚和陳傑，今天在杭州亞運男子400公尺跨欄登場，先上陣的陳傑以50秒85排名第4，無緣晉級，第三組上陣的彭名揚跑出49秒88的分組第三，擇優錄取進入明天晚上7點35分登場的決賽。

彭名揚成都世大運鋼飆出48秒62，除改寫高懸22年的全國紀錄、金牌到手，還拿到巴黎奧運400公尺跨欄資格，堪稱「三喜臨門」；再戰杭州亞運，今天第三組第6道出賽的彭名揚，以49秒88排名第三，總成績排名第6，順利跑進決賽。

男子400公尺跨欄預賽由卡達薩萊克（Abderrahman Almoubarrake S Alsaleck）跑出49秒12成績，暫居領先。

2018年雅加達亞運以49秒62奪下第4名的陳傑，生涯第3度的亞運旅程從第二組第7道出發，50秒85僅排分組第4，沒能進入前8名決賽名單。

男子跳高資格賽，傅兆玄以2公尺15順利晉級，男子400公尺接力中華隊也以39秒81擇優進入決賽。 台灣指標跨欄名將陳傑（左二）無緣晉級。圖／中華奧會提供 彭名揚（右二）以分組第三跑進決賽。圖／中華奧會提供

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