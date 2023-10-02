亞運田徑／彭名揚跑進400公尺跨欄決賽 陳傑無緣晉級
我國400公尺跨欄雙傑彭名揚和陳傑，今天在杭州亞運男子400公尺跨欄登場，先上陣的陳傑以50秒85排名第4，無緣晉級，第三組上陣的彭名揚跑出49秒88的分組第三，擇優錄取進入明天晚上7點35分登場的決賽。
彭名揚成都世大運鋼飆出48秒62，除改寫高懸22年的全國紀錄、金牌到手，還拿到巴黎奧運400公尺跨欄資格，堪稱「三喜臨門」；再戰杭州亞運，今天第三組第6道出賽的彭名揚，以49秒88排名第三，總成績排名第6，順利跑進決賽。
男子400公尺跨欄預賽由卡達薩萊克（Abderrahman Almoubarrake S Alsaleck）跑出49秒12成績，暫居領先。
2018年雅加達亞運以49秒62奪下第4名的陳傑，生涯第3度的亞運旅程從第二組第7道出發，50秒85僅排分組第4，沒能進入前8名決賽名單。
男子跳高資格賽，傅兆玄以2公尺15順利晉級，男子400公尺接力中華隊也以39秒81擇優進入決賽。
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