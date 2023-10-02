亞運滑輪／樂極生悲！南韓選手拿國旗慶祝 得知被逆轉後哭著離場未受訪

杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽戰況激烈，南韓隊衝線後以為獲勝，並開心地舉出國旗，但經過確認後由中華隊以些微領先勝出，讓南韓代表隊十分錯愕。

中華隊雖然預賽成績不是最佳，但決賽中展現競爭力與南韓戰到最後一刻，南韓隊雖領先，但最後一棒鄭喆元未壓線就高舉雙手慶祝，中華隊黃玉霖奮力以一記弓箭步逆轉搶下勝利。

南韓隊(左)在頒獎台上神情落寞。 特派記者季相儒／攝影

南韓選手沒意識到輸掉比賽，還開心拿出國旗慶祝，大會接著公布成績，中華隊成績為4分05秒692，險勝南韓的4分05秒702。這讓南韓選手和教練團都相當傻眼。

據韓媒《中央日報》報導，南韓選手哭著離開比賽現場，沒回應媒體採訪要求，南韓隊教練團觀看重播畫面並聽完裁判解釋後，未提出任何異議。南韓選手隨後站在頒獎台上看起來相當落寞。 飲恨的南韓隊在頒獎台上面無表情。圖翻自畫面。

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