亞運滑輪／男子3千公尺接力賽險勝南韓 中華代表團第11金到手
中華滑輪溜冰代表隊今天大豐收，先在競速滑輪女子3000公尺接力賽奪金，讓代表團達到10金紀錄，接著男子3000公尺接力賽又以以4分05秒692搶下金牌，繼續推升全團成績。
男子3000公尺接力賽共有7隊參賽，分成兩組進行預賽，中華隊以4分19秒950晉級決賽，成績落後另一組的南韓、印度、伊朗。
但到了決賽階段，中華隊趙祖政、黃玉霖、陳彥成展現優勢，在5隊當中贏得勝利，南韓4分05秒702排名第2，印度4分10秒128位居第3。
這是中華隊在滑輪溜冰第4金，最近3天已經奪下7面獎牌，累積4金2銀1銅，超越柔道、網球，躍居中華代表團的最大金牌庫。
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