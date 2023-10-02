聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運／中華代表團單日8獎牌 10金差一步
中華代表團昨天獎牌大爆發，共進帳兩金一銀五銅，單日八面獎牌入袋，是杭州亞運最豐收一天。男子三對三籃球賽晚間帶回大驚喜，中華隊從七分落後到逆轉擊敗卡達隊，帶回中華代表團第九金，與賽前喊出的十金目標只差一面。
亞運桌球「七朝元老」莊智淵，和小廿歲的林昀儒昨天雖沒能突破目前世界第一的南韓組合張禹珍／林鍾勳，仍為桌球隊打下男雙銅牌，單屆兩面銅牌突破上屆一銅成績。四十二歲的莊智淵也對生涯第七度打亞運的狀態感到滿意，為再戰巴黎奧運埋下伏筆。
滑輪溜冰前天的首日賽程，中華隊就有「金包銀」演出，昨天女子一千公尺爭先賽複製完美成績，李孟竹連兩屆收穫奪金，劉懿萱也奪銀牌，加上趙祖政銅牌入手，單日獎牌顏色都集滿，今天第三日賽程換男、女三千公尺接力賽繼續拚金。
上屆空手而歸的高爾夫球隊，今年靠職業好手洪健堯帶回銅牌。卅一歲的他在十三年前廣州亞運，以業餘球員身分參賽，個人、團體都獲得銅牌，今年再度站上頒獎台，笑說要快點把獎牌拍給女兒看。
另兩面銅牌是黃君達克拉術男子八十一公斤級，以及電競在絕地求生也拿銅牌。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 3X3男籃大功臣 林信寬從藍領苦工變選秀狀元
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！9金10銀14銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃全力一搏 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華棒球隊首戰勝泰國 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言