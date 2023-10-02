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亞運／中華代表團單日8獎牌 10金差一步

聯合報／ 特派記者曾思儒陳宛晶／杭州報導
杭州亞運獎牌榜 製表／蘇志畬
杭州亞運獎牌榜 製表／蘇志畬

中華代表團昨天獎牌大爆發，共進帳兩金一銀五銅，單日八面獎牌入袋，是杭州亞運最豐收一天。男子三對三籃球賽晚間帶回大驚喜，中華隊從七分落後到逆轉擊敗卡達隊，帶回中華代表團第九金，與賽前喊出的十金目標只差一面。

亞運桌球「七朝元老」莊智淵，和小廿歲的林昀儒昨天雖沒能突破目前世界第一的南韓組合張禹珍／林鍾勳，仍為桌球隊打下男雙銅牌，單屆兩面銅牌突破上屆一銅成績。四十二歲的莊智淵也對生涯第七度打亞運的狀態感到滿意，為再戰巴黎奧運埋下伏筆。

滑輪溜冰前天的首日賽程，中華隊就有「金包銀」演出，昨天女子一千公尺爭先賽複製完美成績，李孟竹連兩屆收穫奪金，劉懿萱也奪銀牌，加上趙祖政銅牌入手，單日獎牌顏色都集滿，今天第三日賽程換男、女三千公尺接力賽繼續拚金。

上屆空手而歸的高爾夫球隊，今年靠職業好手洪健堯帶回銅牌。卅一歲的他在十三年前廣州亞運，以業餘球員身分參賽，個人、團體都獲得銅牌，今年再度站上頒獎台，笑說要快點把獎牌拍給女兒看。

另兩面銅牌是黃君達克拉術男子八十一公斤級，以及電競在絕地求生也拿銅牌。

杭州亞運今天焦點 製表／蘇志畬
杭州亞運今天焦點 製表／蘇志畬

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 莊智淵 林昀儒 滑輪溜冰 桌球

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