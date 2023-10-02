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亞運拳擊／五將 銅牌起跳
上屆亞運奪下兩面銅牌的中華拳擊隊，杭州亞運連傳好消息，前天先有男將甘家葳打下四強門票，終結五十三年的亞運男將「獎牌荒」，昨天賴主恩加入男選手晉級行列，加上女將林郁婷、吳詩儀和陳念琴先後闖進四強，保底五面獎牌，林郁婷和吳詩儀還搶下明年巴黎奧運門票。
杭州亞運是拳擊的奧運資格賽，不同量級分配到的名額不同，男子四個量級打進金牌戰才能前進巴黎；林郁婷所屬的女子五十七公斤級和吳詩儀的六十公斤級都是前四就能拿到奧運資格，兩人確定連莊奧運國手。
林郁婷今年三月底世錦賽被指「性別生化指數異常」，銅牌遭沒收，杭州亞運重新證明身手，她說：「沒有給台灣丟臉，這一勝非常不容易，我自己滿感動。」上屆亞運奪下銅牌的她強調，奧運門票已到手，接續目標就是讓獎牌成色「升級」。
賴主恩是二○一六年里約奧運國手，但初登奧運殿堂後陷入一段低潮期，受到「柔道男神」楊勇緯的激勵重新振作，去年亞錦賽打下銅牌終結中華男子拳擊隊在亞錦賽十一年的「獎牌荒」，昨天八強賽再以三比二力退地主王向陽，為自己打下突破性勝利。
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