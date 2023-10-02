亞運滑輪／李孟竹、劉懿萱 女子一千公尺爭先賽金包銀
中華代表團連兩天在錢塘滑輪中心開金庫，女子一千公尺爭先賽上演「金包銀」，李孟竹最後一圈衝出站上凸台Ｃ位，連兩屆亞運都留下奪金紀錄，劉懿萱則是拿下銀牌。
一千公尺爭先賽共分預賽、準決賽、決賽三輪進行，劉懿萱、李孟竹在準決賽都以小組第一收下決賽門票，成為中華隊的奪金雙保險。兩位女將在決賽一路領跑，李孟竹以一分卅八秒五一八奪金，劉懿萱一分卅八秒七一二收銀。
李孟竹上屆稱霸女子廿公里公路賽，本屆在一千公尺爭先賽也拿到金牌，長、短距離都難不倒她，但她說這其實是考驗完全不同的賽事，一千公尺在五圈就要決勝，「選手變化跑道和位置都很激烈，要注意很多東西，心裡也要想非常多，什麼時候要衝出去，還要自己找適合的空檔。」
劉懿萱多數時間處於領跑位置，最後階段被隊友超前，銀牌當然有點小失落，但她換個角度想，「沒關係啦。不是南韓就好。」
男子賽場由趙祖政拿下銅牌，黃玉霖完賽成績雖排在第四，但被判定推到中國大陸選手違反運動精神失格，賽後淚崩。
「其實我滿有把握，可是比賽就是這樣，永遠不知道最後一個決勝點會發生什麼事。」黃玉霖還原當下狀況，「後面的撞到我，我去碰到中國隊，導致我被判掉，我覺得滿冤枉，因為我沒有想要去做犯規的動作。」控制不住的淚水，他說一來因為真的準備很久，二來是因為感覺被冤枉。
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