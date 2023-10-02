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亞運籃球3X3／狀元郎罰球逆轉 男籃奪金

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
杭州亞運三對三籃球賽，中華隊四強賽靠林信寬（見圖）「絕殺」南韓隊，隨後又打敗卡達隊摘金，締造紀錄。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運三對三籃球賽，中華隊四強賽靠林信寬（見圖）「絕殺」南韓隊，隨後又打敗卡達隊摘金，締造紀錄。特派記者季相儒／攝影

上屆亞運止步八強的中華三對三男籃隊，杭州亞運打出驚奇，分組賽擊敗Ｕ廿三亞洲排名第一的蒙古隊、八強賽力退地主隊，昨天四強賽更在延長賽「絕殺」南韓隊，搶進壓軸金牌戰後更克服最多七分落後，最後七秒靠林信寬致勝罰球逆轉以十八比十六擊敗卡達隊，打下中華代表團第九面金牌。

三對三籃球在亞運有廿三歲的年齡限制，中華男、女籃隊雙雙闖進最終四強，但壓軸日命運大不同，女籃四強賽一分敗給蒙古隊，銅牌戰又不敵日本隊，連兩屆第四名作收，由林信寬、江均、汪哲宇和余祥平組成的男籃隊則是越挫越勇，最終披著會旗站上頒獎台最高位置。

四強賽投進「絕殺」外線的林信寬坦言剛開始沒多想，「最後發現有這機會，當然拚了。」江均也形容，拿下亞運金牌是「做夢也想不到」。

金牌戰中華隊從開賽就一路落後，但從最多一比八劣勢慢慢追分，讀秒階段先靠江均追平比數，再有林信寬站上罰球線的致勝進球，最終戰貢獻七分的林信寬大笑說：「怎麼可能不緊張，超怕，但罰進了才會進步，這也是我特色，可以頂住壓力。」

中華隊四名選手金牌戰都有建樹，籃下攻進三分的余祥平提到，落後下大家打得掙扎，「但是找到一線機會就要勇於突破，幫助球隊逆轉困境。」汪哲宇附和說，開賽雖陷劣勢，但隊友都即時調整，「十分鐘內怎麼從低潮調整到最好狀況，這是三對三的精髓。」

中華男籃教頭吳正杰感動說，比賽初期林信寬狀況不算好，但團隊每場都有人跳出來。

林信寬是今年職籃Ｔ１聯盟的選秀會「狀元」，也是四名男籃成員中唯一亞運結束後要投入職業的選手，他說，「回去打五對五，和這當然不一樣，在這學到的像是努力不懈的精神、怎麼和外國人對抗，這是我回去之後可以利用到球場的。」

中華代表團球類昨天戰績 製表／蘇志畬
中華代表團球類昨天戰績 製表／蘇志畬

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運籃球 林信寬

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