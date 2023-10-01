亞運電競／絕地求生M摘銅 隊長王金弘：很光榮

杭州亞運電子競技絕地求生M項目決賽今晚登場，台灣隊最終4局總成績以51分04秒145拿下銅牌。隊長王金弘表示，能夠站在亞運舞台上，讓他感覺很光榮，他也讚賞隊友表現都很棒。

杭州亞運電子競技絕地求生M項目，每隊各派4人參加，在4條賽道中，每支隊伍必須射擊標靶獲得一定分數才能前進下一關，最終由總耗時最短的隊伍勝出。台灣隊由教練邵偉康領軍，決賽派出蔣健廷、王金弘、王柏智、蔡宬鍑上陣。

台灣隊第1局以12秒51秒929暫居第3，第2局趁著韓國隊失誤，台灣隊以12分15秒170、第2名衝線，前2局結束總耗時雖然排第3，但與排名第2韓國隊僅差不到17秒，前3局結束更僅落後韓國隊約10秒，可惜最後1局未能逆轉，最終以51分04秒145收下銅牌，中國隊以44分36秒943留下金牌，韓國隊50分25秒039鍍銀。

王金弘賽後接受媒體聯訪時表示，為備戰亞運，已組隊練習1年多，「可以站在這個大舞台上，很光榮」，感謝隊友辛苦練習，而且比賽不放棄，「我覺得大家表現都很棒」。

不過，在備戰亞運期間，王金弘坦言，遇到一些困難，由於亞運版本和一般遊戲版本不同，因此很多時候必須自行摸索修正，儘管能夠對練隊伍不多，「經驗上比較少，但我們練的基本功沒有少」。

談到第4局追近後，又被韓國隊拉開，錯失銀牌，王金弘認為：「大家盡力了，亞運大家初體驗，我覺得有拿到牌就很好了。」

今年亞運首度將電競納入正式項目，台灣隊參加其中4項，除了傳說對決，其他像是快打旋風5、英雄聯盟、絕地求生M都帶回獎牌，其中快打旋風5向玉麟、林立偉分別搶下銀牌、銅牌，英雄聯盟（LOL）鍍銀，加上絕地求生M銅牌，電競隊以2銀2銅作收。

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