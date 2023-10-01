亞運／2日焦點舉重女神郭婞淳拚金 棒球對韓一戰受矚目

杭州亞運中華代表隊明天將繼續分頭出擊，台灣「舉重女神」郭婞淳將在女子59公斤級登場，力拚連2屆摘金，而台灣棒球代表隊將與韓國隊交手，將是分組賽最關鍵戰役。

郭婞淳上屆雅加達亞運女子58公斤級摘金後，2年前東京奧運奪得女子59公斤級金牌，完成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」壯舉，這次再次叩關亞運殿堂，有傷在身的她，爭金路將面臨中國好手羅詩芳等人挑戰。

棒球代表隊今天首戰擊敗泰國後，明天與韓國隊一一役，不僅相當有看頭，也是攸關中華隊能否不帶敗場進複賽的關鍵戰役。

中華隊在競速溜冰項目，連2天都有進帳金牌後，明天將展開男、女子3000公尺接力，期盼能再添金牌。

「台灣最速男」楊俊瀚上屆亞運拿下男子200公尺銀牌後，這次亞運再度闖進決賽，決賽將於明晚登場，楊俊瀚將瞄準獎牌和挑戰全國紀錄。

教育部體育署這次亞運以突破10金為目標，截至今天為止，中華在杭州亞運已累積9金，明天有機會提前達標。

亞運滑輪溜冰、3對3籃球進補 單日奪2金

亞運台灣隊滑輪溜冰今天橫掃金銀銅，3對3男籃奪史上首金，高球洪健堯、桌球男雙組合、電競、克拉術奪銅，單日進帳2金1銀5銅；另外，拳擊有4名選手闖4強、保底銅牌。

台灣代表隊目前累積9金10銀14銅，截至晚間10時止，在獎牌榜暫時排名第7，且距離亞運前教育部體育署設下的10金目標僅差1步。

滑輪溜冰項目競速溜冰女子1000公尺爭先賽，台灣好手李孟竹、劉懿萱分別以1分38秒518、1分38秒712包辦前2名，繼昨天施沛妤、楊合貞之後，女子滑輪溜冰再度「金包銀」。金牌得主李孟竹坦言，因為亞運延期1年，一度因表現不佳陷入徬徨，所幸最後重拾自信心。

競速溜冰男子1000公尺爭先賽，趙祖政以1分29秒527拿下銅牌，不過另一名台灣好手黃玉霖遭後方選手衝撞，因推人被判失格，當場淚灑賽場。

3對3籃球項目，台灣男籃新生代好手林信寬在金牌戰包辦7分，包括終場前9秒的關鍵2罰，幫助一路落後的台灣隊最終以18比16擊敗卡達，拿到賽史首金及代表隊第9金。

男子高爾夫項目進行最終回合戰，台灣職業好手洪健堯繳出69桿，以4天低於標準24桿的264桿，替台灣代表隊帶回1面銅牌。洪健堯睽違13年改以職業球員身分再度披上亞運戰袍，也如願獲得個人在亞運的第3面銅牌。

昨天在桌球男雙對地主中國上演超級大逆轉的「老少配」莊智淵、林昀儒，今天在男雙4強賽面對世界第1的南韓組合張禹珍、林鐘勳拚戰5局，仍以1比4落敗、止步4強，不過還是替台灣拿下1面銅牌。

電競絕地求生M項目決賽，台灣隊與中國隊、韓國隊、印尼隊一較高下，最終台灣隊4局總成績51分04秒145，摘下銅牌。

克拉術男子81公斤級好手黃君達連闖2關晉級4強賽，雖然最後不敵哈薩克選手，不過仍奪下銅牌。

拳擊項目，台灣好手也表現優異，女子57公斤級林郁婷、男子63.5公斤級賴主恩、女子60公斤級吳詩儀、女子66公斤級陳念琴，接連在8強賽獲勝闖進4強、保底銅牌，其中林郁婷、吳詩儀也同時搶下巴黎奧運門票。

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