亞運羽球／個人賽籤表 戴資穎4強可能對決陳雨菲

杭州亞運羽球個人賽今天籤表出爐，「羽球天后」戴資穎32強首戰蒙古選手，若沒意外，真正考驗要到4強才會對上中國的陳雨菲。

亞運羽球女單共有64籤，但僅33人報名參賽，世界羽壇「女單F4」當中的日本好手山口茜，在團體賽事受傷後，確定退出個人單打。戴資穎身為第3種子籤運不錯，首輪對上蒙古球員蒙克塞特格（AltangerelMunkhtsetseg）。

接下來戴資穎如果能正常發揮，照籤表推估16強對日本大堀彩、8強對印尼的東宗（Gregoria MariskaTunjung）應該都能過關，而4強若沒意外，將會強碰地主中國的陳雨菲。

至於今年一直無法戰勝的現任球后、韓國好手安洗瑩，則位於籤表另一半部，戴資穎要碰上她勢必只能會師金牌戰。

至於男單籤表部分，「台灣一哥」周天成64強首戰澳門的裴鵬鋒，若過關將對上印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）。周天成和克里斯蒂就是上屆雅加達亞運男單金牌戰的對戰組合，只可惜當時周天成落敗屈居銀牌。

「羽球王子」王子維籤運較差，首輪雖免戰但32強就得對上大會頭號種子、印尼的金廷（AnthonySinisuka Ginting），金廷上屆亞運則獲得銅牌。

男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，首輪32強將對上世界排名第9的馬來西亞組合王耀新、張御宇；至於拿下今年世大運混雙金牌的葉宏蔚、李佳馨，亞運首輪對上印尼組合庫沙簡托（Rehan Naufal Kusharjanto）、麗莎（Lisa Ayu Kusumawati）。

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