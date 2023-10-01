亞運拳擊／林郁婷奪奧運門票 還要拚亞運獎牌成色

「台灣女拳王」林郁婷今天在亞運女子拳擊57公斤級8強賽擊退泰國選手，晉級4強、保底銅牌，更提前取得奧運門票。她表示，目前已經達到第1個目標，之後要拚獎牌成色。

林郁婷在2021年的東京奧運首戰落敗後，雖然去年拿到世錦賽金牌，不過今年世錦賽陷入生理檢測的烏龍案件，讓她的心情如洗三溫暖。林郁婷在9月29日的16強賽中擊敗菲律賓名將皮特西歐（NesthyPetecio），報了東京奧運首戰就落敗的仇。

林郁婷今天在8強賽對上泰國選手普雅帕（PorntipBuapa），3個回合都拿到壓倒性優勢，各拿了5個10分，最後以5比0擊敗對手，晉級4強、確定有牌，接下來還要拚獎牌成色。依照巴黎奧運女子拳擊的參賽規定，57公斤級選手打進4強就取得巴黎奧運門票，林郁婷也順利搶下。

談到晉級4強並取得奧運門票的心情，林郁婷說：「算是沒有給代表隊丟臉，這場比賽也不是說就一定穩贏，就是面對什麼樣的對手，都要保持100%態度去迎戰。」

林郁婷也指出，亞運每場對手基本上都很強，「不是世界冠軍、亞洲冠軍，就是奧運冠軍，沒有一定實力想要拿到這張門票難度很大」。

林郁婷先拿到奧運門票之後，上屆亞運在51公斤級奪銅的她說：「希望再把這個獎牌升級，這是我目前最大目標。」

被問到奧運門票到手後是否心情會比較輕鬆，她則說：「多少會，現在已經達到低標了，接下來就是要突破自己的高標，我想要拚進亞運頒獎台上最高的位置，我也相信自己做得到。」

不過女子拳擊54公斤級的台灣好手黃筱雯昨天不敵中國選手常園，無緣提前取得奧運門票。對此，林郁婷說：「最能體會她的心情就是我了。」這次2人在選手村住在同一戶，黃筱雯昨天一回房間，林郁婷就馬上送上擁抱。

不過林郁婷表示：「我也沒有跟她（黃筱雯）說太多，只跟她說辛苦了，接下來交給我，也希望筱雯不要遭受到太大打擊，畢竟人家是地主隊，能夠打成這樣已經相當不錯，我也很相信她在之後的比賽可以拿下奧運門票。」

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