快訊

土耳其首都與國會發生恐攻 2員警受傷、該地區遭封鎖

亞運棒球／奇怪規定！先發投手預告只需講左或右 吳總笑答：都不講更好

兩大原因 多家產險業者對承保特斯拉打退堂鼓

亞運拳擊／林郁婷奪奧運門票 還要拚亞運獎牌成色

中央社／ 杭州1日電
林郁婷晉級決賽。 中華奧會提供
林郁婷晉級決賽。 中華奧會提供

「台灣女拳王」林郁婷今天在亞運女子拳擊57公斤級8強賽擊退泰國選手，晉級4強、保底銅牌，更提前取得奧運門票。她表示，目前已經達到第1個目標，之後要拚獎牌成色。

林郁婷在2021年的東京奧運首戰落敗後，雖然去年拿到世錦賽金牌，不過今年世錦賽陷入生理檢測的烏龍案件，讓她的心情如洗三溫暖。林郁婷在9月29日的16強賽中擊敗菲律賓名將皮特西歐（NesthyPetecio），報了東京奧運首戰就落敗的仇。

林郁婷今天在8強賽對上泰國選手普雅帕（PorntipBuapa），3個回合都拿到壓倒性優勢，各拿了5個10分，最後以5比0擊敗對手，晉級4強、確定有牌，接下來還要拚獎牌成色。依照巴黎奧運女子拳擊的參賽規定，57公斤級選手打進4強就取得巴黎奧運門票，林郁婷也順利搶下。

談到晉級4強並取得奧運門票的心情，林郁婷說：「算是沒有給代表隊丟臉，這場比賽也不是說就一定穩贏，就是面對什麼樣的對手，都要保持100%態度去迎戰。」

林郁婷也指出，亞運每場對手基本上都很強，「不是世界冠軍、亞洲冠軍，就是奧運冠軍，沒有一定實力想要拿到這張門票難度很大」。

林郁婷先拿到奧運門票之後，上屆亞運在51公斤級奪銅的她說：「希望再把這個獎牌升級，這是我目前最大目標。」

被問到奧運門票到手後是否心情會比較輕鬆，她則說：「多少會，現在已經達到低標了，接下來就是要突破自己的高標，我想要拚進亞運頒獎台上最高的位置，我也相信自己做得到。」

不過女子拳擊54公斤級的台灣好手黃筱雯昨天不敵中國選手常園，無緣提前取得奧運門票。對此，林郁婷說：「最能體會她的心情就是我了。」這次2人在選手村住在同一戶，黃筱雯昨天一回房間，林郁婷就馬上送上擁抱。

不過林郁婷表示：「我也沒有跟她（黃筱雯）說太多，只跟她說辛苦了，接下來交給我，也希望筱雯不要遭受到太大打擊，畢竟人家是地主隊，能夠打成這樣已經相當不錯，我也很相信她在之後的比賽可以拿下奧運門票。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運高球／洪健堯銅牌 想快給5歲女兒看獎牌

亞運桌球／再戰巴黎6度出征奧運？42歲莊智淵：人生不設限

亞運拳擊／林郁婷連兩屆亞運奪牌 巴黎奧運門票也到手

亞運女籃／守不住金丹飛…中華隊分組第3 晉級尚未絕望

相關新聞

亞運桌球／再戰巴黎6度出征奧運？42歲莊智淵：人生不設限

42歲的「桌球教父」莊智淵，第7度亞運旅程以2面銅牌結束，是否續拚巴黎奧運？他笑說「人生不設限」，且亞運打出想要的感覺，...

亞運桌球／不敵南韓世界第一組合 莊智淵、林昀儒奪銅

「桌球教父」莊智淵和林昀儒，昨天男雙8強賽上演驚天逆轉，「輸2贏3」淘汰地主梁靖崑／林高遠，闖進4強代表保底銅牌，今天4...

亞運滑輪／再度「金包銀」！李孟竹連兩屆亞運奪金、劉懿萱收銀

杭州亞運滑輪溜冰今天進行1000公尺爭先賽，中華隊2男2女出戰，都順利闖過預賽和半決賽，李孟竹、劉懿萱為中華隊完成「金包...

亞運拳擊／林郁婷連兩屆亞運奪牌 巴黎奧運門票也到手

拳擊女將林郁婷今天在女子57公斤級8強賽，再度展現壓制力，連續3個回合拿下5個10分，以5：0擊敗泰國選手博巴，至少保住...

亞運桌球／霸氣與冷靜二人組 老將莊智淵傳承林昀儒「不放棄任何一球」

莊智淵現年42歲，搭檔的「小林同學」林昀儒22歲，兩人有著截然不同的球風，老莊得分時振臂高呼、失分時顯露懊惱的表情，這場比賽中華隊唯一拿下的第三局，即使在旁的教練都拍手漲紅了臉，但場上的小林，依然看不出情緒，這對霸氣與冷靜的組合，看到台灣桌球的傳承。

亞運滑輪／就慢半步！趙祖政不敵南韓 收下銅牌

杭州亞運滑輪溜冰今天進行1000公尺爭先賽，趙祖政、黃玉霖在男子組出賽，趙祖政以1分29秒527奪得銅牌，黃玉霖則拿下第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。