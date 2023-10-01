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亞運高球／洪健堯銅牌 想快給5歲女兒看獎牌

中央社／ 台北1日電
洪健堯。 中華奧會提供
洪健堯。 中華奧會提供

台灣職業高爾夫好手洪健堯今天在杭州亞運男子個人賽事最終回合繳出69桿，並以4天低於標準24桿的264桿奪銅。洪健堯開心地說：「要快點拍獎牌給女兒看。」

31歲的洪健堯在2010年廣州亞運就以業餘球員身分參加高爾夫賽事，當年他在個人、團體各摘獲1面銅牌。相隔13年後，洪健堯改以職業球員身分再度披上亞運戰袍，也如願獲得個人在亞運的第3面銅牌。而台灣高爾夫代表隊在過去亞運，共拿下7金4銀9銅的好成績。

洪健堯在接受中央社記者訪問時說：「這2面個人獎牌感觸差很多，13年前我還是業餘身分，就是努力拚獎牌其他什麼都不知道，但13年後我已經是身經百戰的職業球員，更能放鬆心情去享受比賽。」

洪健堯前9洞抓1博蒂、吞2柏忌，表現並不出色，但他後9洞回穩，再進帳4博蒂，穩穩留在領先榜裡。

洪健堯說：「今天的推桿沒有前幾天那麼好，所以前9洞打得不理想，但我沒有放棄，後9洞繼續每一桿都執行自己的策略，加上運氣也不錯才能順利拿到這面銅牌，能夠和亞洲最強的業餘及職業球員同場較勁感覺非常開心。」

拿到生涯第3面亞運銅牌，洪健堯透露，最想快點跟5歲的女兒分享，他笑說：「雖然女兒才5歲，但我每次去打比賽她都知道，這次她也知道我來參加亞運，我要快點拍獎牌給女兒看，讓她知道爸爸很努力，而這90萬的國光獎金也要存下來當奶粉錢。」

男子組除了洪健堯摘銅外，蘇晉弘並列第30名、王偉軒並列第37名；女子組個人以18歲的黃亭瑄並列第14名最佳，錢珮芸則獲得第17名。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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