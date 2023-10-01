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亞運克拉術／4強賽不敵哈薩克 38歲老將黃君達獲銅牌
我國杭州亞運克拉術國手38歲老將黃君達，今天在男子81公斤級項目，先是擊敗蒙古選手哈德巴塔爾（Khadbaatar Dashzegve），之後在8強賽再擊退吉爾吉斯選手圖里斯別柯夫（Rustam Turisbekov），可惜在4強賽不敵哈薩克選手，獲得一面銅牌。
發源自烏茲別克古老武術的克拉術，相傳已有3500年歷史，在2003年正式被奧委會承認，並在2018年雅加達亞運首次被列入正式項目。上屆亞運，中華隊男子66公斤級的詹皓程獲得銅牌，女子78公斤級的楊憲慈原先贏得銅牌，之後因烏茲別克選手被取消資格，從而遞補銀牌。
黃君達在上屆亞運止步8強，此次捲土重來，從16強出發連過兩關，確保銅牌到手；不過4強賽面對哈薩克選手，黃君達先取得半勝，接下來被對手摔出場，最終以0：10落敗，無緣提升獎牌成色。
另一方面，女子70公斤級的李宛庭、鄒佳雯雖闖進8強，可惜兩人提前落馬，無緣獲得獎牌。
明天我國女子87公斤級的楊憲慈將會登場，首戰面對哈薩克。上屆亞運遞補獲得銀牌的楊憲慈，在這一屆亞運提升挑戰87公斤級，這可能也是她最後一次參與大型賽事。
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