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亞運拳擊／林郁婷晉4強保底銅牌 奪奧運門票
「台灣女拳王」林郁婷今天在亞運女子拳擊57公斤級8強賽以5比0擊敗泰國選手普雅帕（Porntip Buapa），除了晉級4強、保底銅牌，也順利搶下巴黎奧運資格。
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