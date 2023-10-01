亞運拳擊／林郁婷晉4強保底銅牌 奪奧運門票

莊智淵現年42歲，搭檔的「小林同學」林昀儒22歲，兩人有著截然不同的球風，老莊得分時振臂高呼、失分時顯露懊惱的表情，這場比賽中華隊唯一拿下的第三局，即使在旁的教練都拍手漲紅了臉，但場上的小林，依然看不出情緒，這對霸氣與冷靜的組合，看到台灣桌球的傳承。

2023-10-01 15:22