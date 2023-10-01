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亞運拳擊／林郁婷晉4強保底銅牌 奪奧運門票

中央社／ 杭州1日電
林郁婷（左）和教練擁抱。 中國新聞社
林郁婷（左）和教練擁抱。 中國新聞社

「台灣女拳王」林郁婷今天在亞運女子拳擊57公斤級8強賽以5比0擊敗泰國選手普雅帕（Porntip Buapa），除了晉級4強、保底銅牌，也順利搶下巴黎奧運資格。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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