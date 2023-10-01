亞運高球／洪健堯第四輪表現小失常 最終力保男子個人銅牌

杭州亞運高爾夫球項目，前3輪打完獨居第2位的中華隊男子高球好手洪健堯，於今天衝擊獎牌，可惜結果在最後1天賽事揮出69桿，讓韓國隊65桿任成宰超車，最終洪健堯以低於標準桿24桿，總桿數桿264桿，獲得本屆個人項目銅牌，至於男子團體落至第八名，無緣頒獎台。女子組今天也結束賽程，黃亭瑄並列14、錢佩芸居第17，女團則居第六。

高球過去也是中華隊在亞運金庫項目，可惜上屆未能收獲獎牌，今年藉由洪健堯收獲一面銅牌。

杭州亞運高爾夫今天進行最終回合激戰，洪健堯抓5個博蒂、吞2柏忌繳出69桿，以4天低於標準24桿的264桿，替台灣代表隊帶回1面銅牌，香港許龍一則奪下難得一面金牌。

31歲的洪健堯曾在2010年以業餘身分參加亞運，相隔13年後改以職業球員身分再度披上亞運戰袍，靠著出色的推桿連4回合都繳出6字頭的成績單，但今天是四天最差69桿。

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