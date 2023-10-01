快訊

重機「摩托起義」要交通部出來面對 驚動王國材回應了

亞運高球／洪健堯第四輪表現小失常 最終力保男子個人銅牌

花東真缺人 慈濟籲「莫用台北觀點」藥師：招生緩不濟急

亞運桌球／不敵南韓世界第一組合 莊智淵、林昀儒奪銅

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影

桌球教父」莊智淵林昀儒，昨天男雙8強賽上演驚天逆轉，「輸2贏3」淘汰地主梁靖崑／林高遠，闖進4強代表保底銅牌，今天4強賽遇南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個局點，最終以局數1：4吞敗，無緣挑戰隊史最佳成績。

相差20歲的寶島跨世代組合，今年3月WTT新加坡大滿貫賽首次合拍就打進4強，無緣決賽就是直落4局敗給當時男雙世界排名第3名的南韓強敵張禹珍／林鍾勳，相隔半年再碰頭，對手組合排名已登上世界第一。

首局南韓組合一路領先，莊林配雖將比數追到7：8，但遭對手連拿2分，8：11讓出首局。

第二局比分膠著，莊林配一度取得9：8領先，雖遭對手追平，但林昀儒發球也造成對手回球掛網，讓寶島組合先取得局點機會，可惜10：9、11：10的局點機會莊林配沒把握，反讓對手以14：12再下一城。

第三局莊林配在3：5下連趕3分，雖被追平但再連拿3分，被追到9：8時喊出暫停，恢復比賽後雖被追平，莊林配仍先搶下第10分，並在對手回球出界下以11：9搶下首局。

第四局南韓組合以11：7搶下，第五局又取得5：1優勢，莊林配追到3：6時比賽暫停，恢復後寶島組合連下4分追平，但長檯對峙被對手追成7：7，8：8時南韓一個擦到桌邊的球判定是中華隊得分，但下一球又遭對手追平並先搶下賽點，莊林配瓦解危機追到10：10，可惜再一次危機沒逃破，最終以10：12吞敗。

中華桌球隊過去亞運共拿1金4銀19銅，唯一的金牌是1958年東京亞運由李國定拿到男單金牌，最佳男雙紀錄也是同年李國定和蘇榮村攜手打下銀牌，今年以男團和男雙2銅作收。

另場男雙4強賽，地主樊振東／王楚钦直落4擊退伊朗組合，兩人也是女雙和男雙僅存的地主希望。

莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影
莊智淵是亞運「七朝元老」。特派記者季相儒／杭州攝影
莊智淵是亞運「七朝元老」。特派記者季相儒／杭州攝影
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 桌球 林昀儒 莊智淵

延伸閱讀

亞運現場／林昀儒遭逆轉不受訪 對手暢談奪牌心情

亞運／中國桌壇黑暗一日…女雙頻迎大爆冷連輸2場 陸網劍指馬琳

亞運桌球／林昀儒遭港將逆轉 男單8強止步

亞運桌球／15度對樊振東都吞敗 莊智淵止步8強這樣看

相關新聞

亞運桌球／不敵南韓世界第一組合 莊智淵、林昀儒奪銅

「桌球教父」莊智淵和林昀儒，昨天男雙8強賽上演驚天逆轉，「輸2贏3」淘汰地主梁靖崑／林高遠，闖進4強代表保底銅牌，今天4...

亞運滑輪／再度「金包銀」！李孟竹連兩屆亞運奪金、劉懿萱收銀

杭州亞運滑輪溜冰今天進行1000公尺爭先賽，中華隊2男2女出戰，都順利闖過預賽和半決賽，李孟竹、劉懿萱為中華隊完成「金包...

亞運滑輪／就慢半步！趙祖政不敵南韓 收下銅牌

杭州亞運滑輪溜冰今天進行1000公尺爭先賽，趙祖政、黃玉霖在男子組出賽，趙祖政以1分29秒527奪得銅牌，黃玉霖則拿下第...

亞運划船／生涯最後一戰在杭州 「甜姐兒」黃義婷引退

杭州亞運成為「划船甜姊兒」黃義婷的生涯告別戰，她在今天發表引退聲明，告別17年選手身分，未來重心放在傳承經驗，確定不會續...

亞運滑輪／第4名→違反運動精神失格 黃玉霖淚崩：我沒有…

從第4名變失格，我國滑輪溜冰好手黃玉霖瞬間淚崩，一度直接走過混合採訪區，在教練陪同下走回受訪，他可以接受沒有拿牌，但無法...

亞運田徑／楊俊瀚200公尺預賽衝上分組第一 晉級準決賽

杭州亞運田徑項目進入第3天，「台灣最速男」楊俊瀚今早在男子200公尺預賽出賽，以20.98秒的成績排名分組第一，確定晉級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。