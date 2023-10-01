亞運桌球／不敵南韓世界第一組合 莊智淵、林昀儒奪銅

「桌球教父」莊智淵和林昀儒，昨天男雙8強賽上演驚天逆轉，「輸2贏3」淘汰地主梁靖崑／林高遠，闖進4強代表保底銅牌，今天4強賽遇南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個局點，最終以局數1：4吞敗，無緣挑戰隊史最佳成績。

相差20歲的寶島跨世代組合，今年3月WTT新加坡大滿貫賽首次合拍就打進4強，無緣決賽就是直落4局敗給當時男雙世界排名第3名的南韓強敵張禹珍／林鍾勳，相隔半年再碰頭，對手組合排名已登上世界第一。

首局南韓組合一路領先，莊林配雖將比數追到7：8，但遭對手連拿2分，8：11讓出首局。

第二局比分膠著，莊林配一度取得9：8領先，雖遭對手追平，但林昀儒發球也造成對手回球掛網，讓寶島組合先取得局點機會，可惜10：9、11：10的局點機會莊林配沒把握，反讓對手以14：12再下一城。

第三局莊林配在3：5下連趕3分，雖被追平但再連拿3分，被追到9：8時喊出暫停，恢復比賽後雖被追平，莊林配仍先搶下第10分，並在對手回球出界下以11：9搶下首局。

第四局南韓組合以11：7搶下，第五局又取得5：1優勢，莊林配追到3：6時比賽暫停，恢復後寶島組合連下4分追平，但長檯對峙被對手追成7：7，8：8時南韓一個擦到桌邊的球判定是中華隊得分，但下一球又遭對手追平並先搶下賽點，莊林配瓦解危機追到10：10，可惜再一次危機沒逃破，最終以10：12吞敗。

中華桌球隊過去亞運共拿1金4銀19銅，唯一的金牌是1958年東京亞運由李國定拿到男單金牌，最佳男雙紀錄也是同年李國定和蘇榮村攜手打下銀牌，今年以男團和男雙2銅作收。

另場男雙4強賽，地主樊振東／王楚钦直落4擊退伊朗組合，兩人也是女雙和男雙僅存的地主希望。 莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影 莊智淵是亞運「七朝元老」。特派記者季相儒／杭州攝影 莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。特派記者季相儒／杭州攝影

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