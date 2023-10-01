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亞運滑輪／施沛妤奪金 父母感謝粉絲背後支持

中央社／ 彰化縣1日電
中華隊18歲小將施沛妤勇奪女子10000公尺計分淘汰賽金牌，開心拿會旗繞場。特派記者季相儒／杭州攝影
中華隊18歲小將施沛妤勇奪女子10000公尺計分淘汰賽金牌，開心拿會旗繞場。特派記者季相儒／杭州攝影

中華隊18歲小將施沛妤昨天在杭州亞運競速溜冰女子1萬公尺計點賽奪冠，施沛妤的媽媽說，女兒一路走來雖然很辛苦，但有很多粉絲在背後支持，這些加油打氣都成為女兒努力的動力。

杭州亞運滑輪溜冰項目昨天登場，競速溜冰女子1萬公尺計點賽，施沛妤、楊合貞最後分別溜出21、18分，包辦前2名，勇奪金牌及銀牌。

家住彰化鹿港鎮的施沛妤，自幼稚園接觸滑輪溜冰後產生興趣，在文開國小以及精誠中學就讀時，投入滑輪溜冰運動表現優異，曾在國內外比賽奪金。

彰化縣長王惠美今天上午前往施家貼紅榜祝賀；施沛妤的爸爸說，看到女兒有好表現很欣慰，因為施沛妤投入滑輪滑冰運動訓練很辛苦。

施媽媽指出，女兒一路走來很辛苦，不過背後也有很多粉絲支持她，這些人的加油打氣，都成為女兒努力訓練及比賽的動力，要謝謝粉絲們的支持。

王惠美則說，感謝施沛妤的爸爸媽媽一直支持女兒投入滑輪溜冰，看到施沛妤勇奪金牌，相信大家都很替她開心，也期待她有機會再前進奧運，為國爭光。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 滑輪溜冰

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