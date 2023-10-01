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亞運滑輪、桌球／杭州風情畫 鏡頭外的淚 是不甘也是解脫

聯合報／ 特派記者曾思儒
鄭怡靜在先拿2局下連失4局，8強止步，無緣生涯第一面亞運獎牌。 圖／中華奧會提供
鄭怡靜在先拿2局下連失4局，8強止步，無緣生涯第一面亞運獎牌。 圖／中華奧會提供

「台上一分鐘，台下十年功」是所有選手寫照，鏡頭上的拚盡全力未必會有最好成果，鏡頭沒照到的淚光閃閃，不管是滑輪溜冰女將楊合貞或是桌球「一姊」鄭怡靜，都讓第一線接收到的媒體印象深刻。

卅一歲的楊合貞是我國滑輪溜冰天后級人物，二○一七台北世大運獨攬五金，杭州亞運「最後一舞」本是奪金最大熱門，但兩年前世錦賽大傷影響狀態，雖順利完賽也站上頒獎台，卻非生涯獨缺的金牌。比賽一結束走到混合採訪區，提到大傷回歸已經觸動她淚腺，領獎時再度拭淚，賽後記者會提到兩年多來的心境又紅了眼眶。

是遺憾的眼淚，也是一種解脫，奪下銀牌的楊合貞說：「不簡單，告訴自己辛苦了」。

從十四歲就入選成人國手的鄭怡靜，東京奧運和「小林同學」林昀儒奪下混雙銅牌，成球迷口中的「學姊」。今年帶著腰傷四度出征亞運，鄭怡靜昨天女單八強賽遭逆轉，鏡頭上只有照到她強忍腰部不適的表情，沒拍到她邊哭邊說：「不知道自己還能堅持多久，所以每場比賽，不管自己受傷，每一分球都是用生命去打球」。

見證過鄭怡靜東京奧運奪牌的眼淚，也看到她昨天的不甘淚珠，巴黎奧運是她下一個夢想舞台，期盼明年「學姊」能笑著站上頒獎台。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 鄭怡靜 楊合貞 林昀儒

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