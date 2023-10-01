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亞運舉重／見北韓舉破紀錄 激發陳冠伶鬥志

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
陳冠伶在杭州亞運舉重女子55公斤級初試啼聲，在2位北韓選手及東京奧運金牌選手中國大陸侯志慧夾擊下，以第4作收，無緣站上頒獎台。特派記者季相儒／攝影
陳冠伶在杭州亞運舉重女子55公斤級初試啼聲，在2位北韓選手及東京奧運金牌選手中國大陸侯志慧夾擊下，以第4作收，無緣站上頒獎台。特派記者季相儒／攝影

神祕北韓昨天在杭州亞運女子舉重五十五公斤級碾壓全場，江賢京抓舉一○三公斤、挺舉一三○公斤、總和二三三公斤，全破世界紀錄，同場出賽的中華隊十八歲小將陳冠伶排名第四，表現失常令她失望掉淚，激起更強鬥志喊話拚下屆。

陳冠伶今年世錦賽剛抱回三金，亞運成績備受期待，但世錦賽當時該量級並無中國大陸、北韓選手參戰，這回在亞運面對三強夾擊。除了江賢京以碾壓之姿奪金外，北韓李水燕、中國大陸侯志慧分別拿下銀牌和銅牌，陳冠伶總和一九八公斤，與站上頒獎台的差距是十二公斤。

陳冠伶坦言賽後落淚，「因為對自己失望吧。這些成績平常是很穩的，今天做得沒有很好。」初次參與亞運或許有影響，但她認為更大的關鍵不是自己的教練臨場指導，平常帶她的教練未列入教練團，只能坐在觀眾席上大喊叮嚀子弟兵。

陳冠伶指出，想拿牌，至少要拚一下抓舉九十五公斤、挺舉一一八公斤才有機會，這趟的收穫是看到北韓、中國大陸選手的強大，「還有很多更強的人在比賽，回去要重練。」對北韓選手更是直言有嚇到，「她們很久沒有出來，教練也不知道他們成績，只能抓個大概」。

失望、難過的情緒都有，但激發陳冠伶更強的鬥志，被問到是否因此仗獲得激勵，還沒待問題結束，她篤定回答：「有。拚下一屆」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 亞運 舉重

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