亞運網球／詹家姊妹搭檔3屆 終於奪金

第五屆的亞運，詹詠然用第五金圓滿缺憾，昨和詹皓晴攜手在杭州亞運網球女雙金牌戰以六比四、六比三拍落隊友梁恩碩／李亞軒，姐妹搭檔三屆，終於將對金牌的期望化為現實，詹詠然甚至感覺就在這裡結束也是很棒的句點。網球賽程至此全部落幕，中華代表團共計進帳二金二銀一銅，是本屆最大贏家。

詹詠然生涯在亞運戰功彪炳，過去四度參賽累積四金，包括一面女雙、兩面女團、一面混雙金牌，另外還有三銀一銅，堪稱「亞運后」。當時的女雙金牌，是在二○一○年廣州與莊佳容一起打下，近兩屆與詹皓晴搭檔取得一銀一銅，上屆更是錯過兩個金牌點。

詹詠然坦言，「我們的搭配，大家一直以來都很看好我們這面金牌，前兩屆盡了全力但結果很惋惜，今天終於拿下這面金牌意義很大，因為這一直是我們的目標」。

詹詠然拿下這面女雙金牌直呼卸下重擔，被問到是否再戰下一屆，還沒回答，妹妹先要姊姊「加油」，詹詠然則是討饒，「三年後我卅七歲了欸。要這樣？」她說這幾天累積的心理壓力、生理疲勞，現在想先緩一下，之後的事之後再說。

梁恩碩一日雙「銀」，除了女雙之外，與黃琮豪搭檔的混雙在先贏一盤情況下以一比二遭到印度對手逆轉。梁恩碩帶腰傷出戰，坦言打到決賽已經超乎預期，期待這兩面銀牌成為自己在職業賽的養分。

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