亞運滑輪／楊合貞開心交棒施沛妤

年紀相差整整一輪的楊合貞和施沛妤，昨天一起站上杭州亞運滑輪溜冰女子一萬公尺計分淘汰賽頒獎台，十八歲小將施沛妤逆轉衝出金牌，國際賽「最後一舞」的楊合貞奪銀，兩人溜出「金包銀」最佳成績，頗有世代傳承味道。

卅歲的楊合貞是中華滑輪溜冰隊指標女將，所有國際大賽金牌都拿過，獨缺亞運，但二○二一年哥倫比亞世錦賽遭遇左手開放性骨折嚴重傷勢，持續復健仍沒完全改善，下半身也受影響。去年甚至左半身「溜到沒知覺」，昨天雖一路領先，但體力下降後被學妹倒數第三圈追平，最後以積分十八分落居銀牌，施沛妤以廿一分衝上龍頭。

沒能奪金多少遺憾，楊合貞仍心喜後繼有人，「滿開心，至少台灣後面有人接棒，目前看來南韓就有斷層的問題，台灣沒有這方面問題，滿看好她後面在國際賽事上的成績。」七歲就帶著楊合貞的教頭吳炯助也說，施沛妤從進入亞運培訓隊後，一路成長，「後續台灣會很有希望」。

施沛妤幼稚園就接觸滑輪溜冰，最初是跟著姊姊腳步，愈滑愈有興趣，「好像很好玩，玩著玩著就開始訓練。」去年十一月她在阿根廷世界全項目溜冰錦標賽奪下青年女子組三面金牌，杭州亞運才是生涯第一場成人大賽，衝上第一名連自己都有些驚奇，她笑說：「有一點像做夢」。

年紀雖輕，施沛妤很有自己想法，剛成為陽明交大新鮮人的她選擇有興趣的物理治療系就讀，希望賽場、學業並進。

原本是奪金大熱門，大傷回歸的楊合貞坦言，賽場上最大的敵人就是自己傷勢，從左半身沒知覺「打掉重練」，到這兩年經歷教練和許多醫生、物理治療師幫助，她落淚說：「這兩年走得很辛苦，這個傷影響的太大，能在場上完賽已經不容易，最開心是和學妹拿下金包銀的成績。雖然有點遺憾，但已經很滿足了」。

生涯獨缺的亞運金牌，楊合貞仍有機會集滿，明天登場的三千公尺接力賽，中華隊男、女隊都要上陣拚獎牌。

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