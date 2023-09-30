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亞運／中國桌壇黑暗一日…女雙頻迎大爆冷連輸2場 陸網劍指馬琳

中央社／ 台北30日電
2023年新科世錦賽女雙冠軍陳夢和王藝迪接戰出戰印度姊妹組合蘇蒂塔．穆克吉與艾希卡．穆克吉。新華社
2023年新科世錦賽女雙冠軍陳夢和王藝迪接戰出戰印度姊妹組合蘇蒂塔．穆克吉與艾希卡．穆克吉。新華社

杭州亞運桌球賽事地主中國今天接連爆冷，先是男雙組合遭我國選手莊智淵林昀儒逆轉，兩組女雙又接連敵給日本和印度，確定拿不到女雙獎牌。這是中國相隔21年在亞運桌球女雙無緣摘金。

莊智淵與林昀儒在男雙4強戰遭遇中國的梁靖崑和林高遠，中國組合先聲奪人連拿2局，但莊智淵和林昀儒扭轉頹勢連趕3局淘汰對手晉級，保底銅牌。莊智淵賽後說，關鍵是落後時仍不放棄。

陸媒才報導男雙「爆冷」敗給中華隊，中國「海產姐妹」孫穎莎和王曼昱下午迎戰日本張本美和搭檔木原美悠。孫穎莎和王曼昱是2019、2021年世錦賽女雙冠軍。

張本美和今年只有15歲，木原美悠也只有19歲，但孫穎莎和王曼昱卻以1比3輸給日本小將組合，中國教頭馬琳雙手叉腰臉色難看。

「海產姐妹女雙淘汰」立即躍為中國社群熱搜第一名話題，網友對「大爆冷」議論紛紛之際，中國桌球隊又迎來最大爆冷。

2023年新科世錦賽女雙冠軍陳夢和王藝迪接戰出戰印度姊妹組合蘇蒂塔．穆克吉（Sutirtha Mukherjee）與艾希卡．穆克吉（Ayhika Mukherjee）。

據環球網報導，比賽開始後，陳夢和王藝迪未能找到狀態，很快連輸兩局。此後，雖以11比5扳回一城，但第4局關鍵時刻失手，大爆冷門敗北。中國在亞運女雙項目確定拿不到獎牌，世界排名第16的穆克吉姊妹至少銅牌入袋。

陳夢和王藝迪輸給印度組合，女雙兩隊全部出局，中國網友多表不敢置信，許多人說從沒看過中國桌球隊連輸三場。網友們對球員輸球未苛責，一致把箭頭指向女桌教頭馬琳，要求他下台負責。

此前3屆亞運會桌球項目，中國隊獲得19面金牌當中的18面。2018年雅加達亞運會，中國隊更包攬所有項目金牌。

上回中國桌球女雙無緣金牌已是2002年釜山亞運，那年冠軍是南韓的李恩實和石恩美。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點 桌球 林昀儒 莊智淵

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