亞運棒球／泰國隊有熟面孔 中華隊首戰先發僅說是右投

杭州亞運棒球項目明天開打，中華隊首戰與資格賽第一名泰國隊交手，泰國隊陣中有台泰混血投手林國樑也是話題；中華隊明天先發投手僅說是「右投」，但預期會讓業餘投手扛先發。

杭州亞運棒球項目賽事明天開打，台灣首戰與資格賽第一名球隊泰國隊交手，泰國隊資格賽接連擊敗寮國和新加坡，中華隊選手也有把握空檔觀看資格賽比賽，儘管對泰國隊相對陌生，但泰國隊陣中也有熟悉的面孔。

泰國隊陣中27歲投手中文名字林國樑（Suppakorn Lin）為台泰混血，媽媽是泰國人，他在泰國出生但求學階段在台灣，就讀嘉義大學期間，也曾參加過全國成棒甲組春季聯賽，另外也是訓練中心的教練，2022年曾參加中職台鋼雄鷹隊自辦測試會。

泰國隊整體觀察下來有一定能力，但資格賽在守備上的瑕疵也不少，投打沒有特別突出的球員，中華隊穩定發揮，拿下勝利沒有太大意外。

中華隊此次陣中有17名職棒球員、陣容亮眼，業餘球員中包括投手吳昇峰、王政浩都是上一屆印尼雅加達亞運銅牌班底。

中華隊總教練吳思賢先前練球時就有透露，此次安排5名先發投手輪值，但為了避免情蒐沒有多做透露，僅透露明天首戰是右投先發。中華隊預賽首戰派出業餘投手扛先發重責的機會很大。

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