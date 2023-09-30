亞運滑輪／因延期才入選國手 施沛妤超越偶像楊合貞正式接棒

滑輪溜冰年僅18歲的台灣女將施沛妤今天一舉摘金、成為大黑馬，施沛妤從小就視楊合貞為偶像，跟隨著學姊一起集訓，不過今天在最後關頭逆轉超越，正式接棒台灣滑輪溜冰的未來。

競速溜冰女子10000公尺計點賽，施沛妤今天雖然一開始落後學姊楊合貞，但最後上演逆轉勝，溜出21分摘下本屆亞運台灣第6面金牌。施沛妤不但是第一次比亞運，更是首度站上成人組國際舞台，就勇奪金牌，楊合貞則拿下銀牌。

目前就讀陽明交通大學物理治療系一年級的施沛妤，小時候在讀幼稚園時跟著姊姊一起接觸滑輪溜冰，不過反而是施沛妤愈練愈覺得有趣，「後來玩著玩著就開始訓練，變成我比較喜歡。」

其實施沛妤去年沒有入選正式名單，不過剛好杭州亞運延期1年，今年4月才正式進入台灣代表隊，她說：「今年反而比較不會綁手綁腳、放開跑。」

施沛妤笑說，自己是在上一屆2018年雅加達亞運時，才知道有「亞運」這項比賽，當時她才13歲，那時候看到學長姐們奪下獎牌，「沒有想過5年後自己可以跟學姊（楊合貞）一起站上來。」當施沛妤站在頒獎台上時，一度不知所措不知道該看哪裡，她也說：「看到會旗內心很澎湃、也很緊張。」

施沛妤一直視楊合貞為偶像，不過如今超越偶像一舉摘金，施沛妤說：「在賽場上學姊就是我想要超越的人，如果一直把她當偶像，我可能就會一直超越不過她。」不過楊合貞這屆亞運為國際賽最後一舞，以銀牌作收，施沛妤也大嘆可惜。

談到這名青出於藍的後輩，整整大他一輪的學姊楊合貞指出，「她年輕、體力旺盛，看到她的突破和成長很開心，台灣至少有人可以接棒，目前看起來韓國就有斷層問題，不過台灣就比較沒有，滿看好她後面在國際賽事的成績。」

施沛妤並不會因為去年沒有入選亞運而灰心，而是不斷精進自己，把握住機會，甚至超越以往一直帶領自己的偶像，順利拿下人生首面亞運金牌後，施沛妤要接住楊合貞手中的棒子，繼續在滑輪溜冰場上，溜出屬於自己的道路。

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