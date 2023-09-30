快訊

亞運網球／遭印度逆轉吞敗 梁恩碩、黃琮豪混雙惜收銀牌

賴清德促政院推夜班護理加薪 綠委：造成分裂對立

亞運桌球／輸2贏3大逆轉 林昀儒、莊智淵退地主闖4強保底銅

亞運滑輪／因延期才入選國手 施沛妤超越偶像楊合貞正式接棒

中央社／ 記者楊啟芳杭州30日電
我國18歲小將施沛妤（前）在最後關頭逆轉超越偶像楊合貞(中)，為中華代表團「金包銀」，也正式接棒台灣滑輪溜冰的未來。 特派記者季相儒／攝影
我國18歲小將施沛妤（前）在最後關頭逆轉超越偶像楊合貞(中)，為中華代表團「金包銀」，也正式接棒台灣滑輪溜冰的未來。 特派記者季相儒／攝影

滑輪溜冰年僅18歲的台灣女將施沛妤今天一舉摘金、成為大黑馬，施沛妤從小就視楊合貞為偶像，跟隨著學姊一起集訓，不過今天在最後關頭逆轉超越，正式接棒台灣滑輪溜冰的未來。

競速溜冰女子10000公尺計點賽，施沛妤今天雖然一開始落後學姊楊合貞，但最後上演逆轉勝，溜出21分摘下本屆亞運台灣第6面金牌。施沛妤不但是第一次比亞運，更是首度站上成人組國際舞台，就勇奪金牌，楊合貞則拿下銀牌。

目前就讀陽明交通大學物理治療系一年級的施沛妤，小時候在讀幼稚園時跟著姊姊一起接觸滑輪溜冰，不過反而是施沛妤愈練愈覺得有趣，「後來玩著玩著就開始訓練，變成我比較喜歡。」

其實施沛妤去年沒有入選正式名單，不過剛好杭州亞運延期1年，今年4月才正式進入台灣代表隊，她說：「今年反而比較不會綁手綁腳、放開跑。」

施沛妤笑說，自己是在上一屆2018年雅加達亞運時，才知道有「亞運」這項比賽，當時她才13歲，那時候看到學長姐們奪下獎牌，「沒有想過5年後自己可以跟學姊（楊合貞）一起站上來。」當施沛妤站在頒獎台上時，一度不知所措不知道該看哪裡，她也說：「看到會旗內心很澎湃、也很緊張。」

施沛妤一直視楊合貞為偶像，不過如今超越偶像一舉摘金，施沛妤說：「在賽場上學姊就是我想要超越的人，如果一直把她當偶像，我可能就會一直超越不過她。」不過楊合貞這屆亞運為國際賽最後一舞，以銀牌作收，施沛妤也大嘆可惜。

談到這名青出於藍的後輩，整整大他一輪的學姊楊合貞指出，「她年輕、體力旺盛，看到她的突破和成長很開心，台灣至少有人可以接棒，目前看起來韓國就有斷層問題，不過台灣就比較沒有，滿看好她後面在國際賽事的成績。」

施沛妤並不會因為去年沒有入選亞運而灰心，而是不斷精進自己，把握住機會，甚至超越以往一直帶領自己的偶像，順利拿下人生首面亞運金牌後，施沛妤要接住楊合貞手中的棒子，繼續在滑輪溜冰場上，溜出屬於自己的道路。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運滑輪／彰化囝仔施沛妤奪金成黑馬 母校：實踐度高又認分

亞運棒球／比賽用球中華隊很熟 吳昇峰：對日、韓有差

亞運滑輪／斷指仍堅持上陣 何福軒圓夢代價大

亞運滑輪／與傷共存「銀」恨 楊合貞數度淚崩：跟自己說辛苦了

相關新聞

亞運網球／遭印度逆轉吞敗 梁恩碩、黃琮豪混雙惜收銀牌

杭州亞運網球今天最後一場賽事落幕，中華隊由梁恩碩、黃琮豪出戰混雙金牌戰，以6：2、3：6、4：10遭到逆轉吞敗，收下銀牌...

亞運桌球／輸2贏3大逆轉 林昀儒、莊智淵退地主闖4強保底銅

我國桌球男雙僅存希望莊智淵／林昀儒，今天杭州亞運8強賽面對地主組合梁靖崑／林高遠，莊林配在先失2局下將戰局逼到決勝第5局...

亞運桌球／獎牌又擦身過 鄭怡靜帶傷痛哭：不知還能堅持多久

帶傷打進杭州亞運女單8強，我國桌球「一姊」鄭怡靜今天面對日本早田希娜，先搶2局下遭逆轉，賽後忍不住落淚，她邊哭邊說：「怪...

亞運網球／亞運后！詹詠然5屆5金 談再戰一屆驚呼「37歲欸！」

每屆亞運都是奪金熱門，詹詠然、詹皓晴今天終於把期待化為現實，在杭州亞運網球女雙金牌戰以6：4、6：3拍落梁恩碩／李亞軒，...

亞運網球／梁李配女雙奪銀 李亞軒體會「第2名」閃爍淚光

中華隊在杭州亞運網球女雙場上「金包銀」，詹家姊妹收穫金牌，梁恩碩／李亞軒帶回銀牌，李亞軒行前雖沒預期打進金牌戰，但銀牌的...

亞運滑輪／初體驗驚奇奪金 18歲施沛妤感動：有點像做夢

杭州亞運滑輪溜冰賽程今天登場，中華隊在先進行的女子10000公尺計分淘汰賽「金包銀」，18歲小將施沛妤亞運初體驗就上演逆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦