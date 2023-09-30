亞運棒球／比賽用球中華隊很熟 吳昇峰：對日、韓有差

杭州亞運棒球項目正式賽將於明天開打，中華隊最後備戰階段除了適應場地外，適應比賽用球也是課題，這次亞運採用的「BR-100」，雖與中職、美職比賽用球不同，業餘球員卻是熟到不行，吳昇峰認為：「對日、韓有差。」

中職官方用球為華櫻990，美職則是Rawlings ROMLB6000，亞運使用的BR-100來自台灣廠商布瑞特（BRETT），也是中華棒協比賽指定用球，國內業餘大小賽事都採用此款，中華隊有「習慣」的優勢。

就算是今年中華隊17名職棒球員，學生時期也有接觸過，中信兄弟隊的鄭浩均就說，到大學時期都還投過這顆球，集訓時握起來手感跟中職比賽用球差不多，「縫線稍微感覺不一樣，但差異不大。」

效力美職紅襪隊2A的劉致榮則表示，跟美職的比賽用球相比，亞運的比較小一點，掌握也比較好，只不過變化球的出手上還需要再適應一下；海盜隊高階1A的陳柏毓也認為，球的大小不同，確實需要適應一下。

亞運用球與台灣業餘賽事相同，效力合作金庫隊的吳昇峰認為，相似度高可以說是優勢，「對日本、韓國的球員來說有差。」

中華隊亞運培訓時曾先後到美國、日本比賽，也要適應當地不同用球，吳昇峰認為，總結來說還是個人習慣的差異，「業餘球員常使用不同的球，調整起來很快，平常沒用投起來一定會有差，但影響不大。」

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