亞運電競／《絕地求生M》中隊晉決賽 明再挑戰隊史首金
台灣絕地求生M亞運電競代表隊今天在杭州亞運8強賽以A組第2，順利搶下一席決賽入場券，明晚7時（1日）將再次出擊，全力爭取隊史首面電競項目金牌。
杭州亞運首度將電競納入比賽項目，今年共有7個比賽項目，台灣僅參加其中4項，除傳說對決提前出局，另外3個項目包括快打旋風、英雄聯盟與絕地求生M（大會稱和平精英）都闖進壓軸決賽。
台灣電競代表隊在快打旋風靠著「雙保險」向玉麟與林立偉強勢出擊，分別拿下1銀、1銅，而英雄聯盟則在金牌戰惜敗韓國、再添1銀，台灣屢屢與金牌擦身而過，如今絕地求生M台灣代表隊如願躋身最終決賽，將再次挑戰隊史首金。
絕地求生M今天進行8強分組賽，台灣與韓國、尼泊爾、日本同屬A組，台灣在總成績名列第2，與排名第1的韓國攜手晉級。
至於8強賽B組則預計下午2時開打，同組參賽隊伍包括地主中國、泰國、香港與印尼，屆時分組排名最佳的前2支隊伍，將可搭上晉級決賽的末班車，明晚7時與台灣、韓國爭金。
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