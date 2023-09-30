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亞運電競／「英雄聯盟」我再銀恨南韓

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
中華電競代表隊在「英雄聯盟」金牌戰不敵南韓，收穫一面銀牌。圖／中華奧會提供
中華電競代表隊在「英雄聯盟」金牌戰不敵南韓，收穫一面銀牌。圖／中華奧會提供

繼前天的「快打旋風五」，中華隊昨天在電競場上再於「英雄聯盟」不敵南韓隊，以銀牌作收。朱駿嵐回憶團隊從剛開始許多摩擦，到現在一起拿下銀牌，會永遠記住此行的點滴，也坦言南韓的電競實力真的強大，其實銀牌就是賽前設定的目標。

金牌戰上演「台韓大戰」，中華隊丟掉首局後，第二局上路改由蘇嘉祥上場應戰，中華隊執行四保一策略，將輸出重任交給下路邱梓銓的亞菲利歐。前期雖然由南韓先拿下首殺，不過邱梓銓成功打出對位單殺驚艷全場，但朱駿嵐遭到南韓單抓陣亡，讓對手掌握機會，中華隊無力承受來自對手大量傷害，最終在廿五分鐘主堡告破，由南韓以二比○取得勝利。

朱駿嵐透露，為了備戰亞運，團隊花了一個多月的時間準備，每天練習十四、十五小時。被問到印象最深刻的事，他想起在南韓打表演賽時，「那時有很多摩擦，但還是很順利走到現在」。

南韓在電競場上實力強大，朱駿嵐也坦言，其實設定目標就是銀牌，「這次亞運銀牌就是我們目標，算是有達成，因為南韓真的很厲害」。

電競首度走進亞運殿堂，能帶回一面銀牌，他說會是永遠記住的回憶，「這輩子或許就這麼一次機會拿到銀牌，我會永遠記住這次的一點一滴」。

教練陳如治表示，中華隊前一天在電競拿了兩面獎牌，再於英雄聯盟拿下銀牌，都是輸給南韓，其實台灣電競很強，「我們自己在世界賽沒有好成績，希望這次亞運帶給我們信心」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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