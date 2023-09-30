亞運射擊／10公尺空氣手槍 女團摘銅

杭州亞運射擊賽進入第六天，中華隊終於迎來獎牌，「證件妹」吳佳穎領軍的三位女將在十公尺空氣手槍收下團體賽銅牌，吳佳穎則在個人賽差點站上頒獎台，第四名作收讓她也嘆好可惜。

中華隊的團體賽分數穩定在前段班，吳佳穎、余艾玟、劉恆妤加總一七二三分排名第三，僅次於中國大陸一七三六分、印度一七三一分，取得銅牌。

吳佳穎五七八分、排名第六為中華隊最佳，前進取前八的個人賽。決賽先射兩輪後，開始逐兩發淘汰選手，吳佳穎兩輪九十九點四分排名第三，第十二發射完一度竄上第二，在前進第三名之爭遭淘汰，與獎牌擦身而過，已是中華隊本屆個人賽最佳成績。

吳佳穎形容心情，「不到不甘心，只是覺得有點可惜，差一點銅牌。」團體賽拿到銅牌，吳佳穎感謝兩位隊友相挺，余艾玟則對三人之中的大姐吳佳穎豎起大拇指，笑說都靠她CARRY。

廿歲劉恆妤其實是資格賽先讓人眼睛一亮的選手，第二輪射下完美的一百分，讓這位亞運菜鳥自己都嚇到，「第一次在國際賽一百分，有點嚇到自己。」最終輪九十三分為她六輪最差成績，排名一路從晉級圈到第十四，余艾玟則是五七一分排名第十九。

射擊代表隊終於開張獎牌，教練郭孟熙坦言，其實中華隊不管個人、團體都有能力搶牌，但在國內缺少高強度比賽的歷練，進入決賽後心態不夠穩定，也有領先卻守不住的狀況，認為選手要磨練出心態長繭的感覺，才能避免起伏。

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