亞運體操／丁華恬奪女子首面獎牌
在亞運女子體操獎牌榜上，我國不再缺席，「體操精靈」丁華恬昨天在杭州亞運競技體操平衡木演繹屬於自己的完美，帶回一面銅牌，儘管看著自己的名字從第一掉到第二再到第三，但已經盡力就沒有遺憾，一下來就告訴教練：「就算沒牌，我也很開心」。
加上本屆李智凱的鞍馬金牌、男子成隊銅牌在內，中華隊史上在亞運體操斬獲三金一銀九銅，十三面都是男子選手拿下，不曾出現台灣女將站上體操頒獎台，直到昨天改寫歷史。
丁華恬以平衡木資格賽排名第一晉級，決賽在第二位就上陣，完成全套動作後振臂，對著鏡頭比出大拇指，經歷漫長等待看到分數揭曉，她的難度分五點六、執行分七點七○○，總分十三點三○○分。
難度分比資格賽時低，丁華恬解釋是因動作連接有斷掉，「但以連接沒有連到來說，所有動作都還在掌控之中，都有照我想的去進行，所以還是很滿意」。
丁華恬的名字一直雄踞第一，直到最後兩位出場選手日本岡村真十三點九六六分、中國大陸唐茜靖十三點七三三分，都超過她的成績。丁華恬也直言，兩人實力都在自己之上，如果沒有失誤，「就是一定會贏我」。
確定銅牌到手，丁華恬想起訓練路上的高低起伏，「真的覺得這面銅牌很不容易。」現在的自己，還不是完全體，丁華恬說：「拿到這個獎牌後，就是新的開始。今天晚上就要飛到比利時，之後還有全運會」。
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