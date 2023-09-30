聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運體操／丁華恬奪女子首面獎牌

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
丁華恬在亞運競技體操平衡木獲得銅牌，為我國史上第一位女子選手拿下體操獎牌。特派記者季相儒／攝影
丁華恬在亞運競技體操平衡木獲得銅牌，為我國史上第一位女子選手拿下體操獎牌。特派記者季相儒／攝影

在亞運女子體操獎牌榜上，我國不再缺席，「體操精靈」丁華恬昨天在杭州亞運競技體操平衡木演繹屬於自己的完美，帶回一面銅牌，儘管看著自己的名字從第一掉到第二再到第三，但已經盡力就沒有遺憾，一下來就告訴教練：「就算沒牌，我也很開心」。

加上本屆李智凱的鞍馬金牌、男子成隊銅牌在內，中華隊史上在亞運體操斬獲三金一銀九銅，十三面都是男子選手拿下，不曾出現台灣女將站上體操頒獎台，直到昨天改寫歷史。

丁華恬以平衡木資格賽排名第一晉級，決賽在第二位就上陣，完成全套動作後振臂，對著鏡頭比出大拇指，經歷漫長等待看到分數揭曉，她的難度分五點六、執行分七點七○○，總分十三點三○○分。

難度分比資格賽時低，丁華恬解釋是因動作連接有斷掉，「但以連接沒有連到來說，所有動作都還在掌控之中，都有照我想的去進行，所以還是很滿意」。

丁華恬的名字一直雄踞第一，直到最後兩位出場選手日本岡村真十三點九六六分、中國大陸唐茜靖十三點七三三分，都超過她的成績。丁華恬也直言，兩人實力都在自己之上，如果沒有失誤，「就是一定會贏我」。

確定銅牌到手，丁華恬想起訓練路上的高低起伏，「真的覺得這面銅牌很不容易。」現在的自己，還不是完全體，丁華恬說：「拿到這個獎牌後，就是新的開始。今天晚上就要飛到比利時，之後還有全運會」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 丁華恬 李智凱

延伸閱讀

亞運／30日重點網球女雙金牌戰內戰 滑輪溜冰楊合貞拚金

亞運圖輯／體操丁華恬平衡木銅牌 我女子體操第一人

亞運體操／「就算沒牌也開心」 丁華恬奪銅啟動再進化

亞運體操／寫歷史！丁華恬平衡木銅牌 史上首面女子體操獎牌

相關新聞

亞運網球／我摘史上男雙首金

歷屆亞運曾奪下七面金牌的中華網球隊，杭州亞運再度成為「獎牌庫」。昨天許育修和莊吉生先打下史上第一面亞運男雙金牌，許育修接...

亞運網球／莊吉生金牌獻亡母續拚下屆

我國網將莊吉生和許育修年紀相差十歲，過去從未合作，杭州亞運首次聯手就一路打下金牌，卅四歲的莊吉生笑說，新生代的崛起是促使...

亞運游泳／終結獎牌荒 王冠閎蝶式奪銀

出發杭州前就喊出的奪牌目標，我國「蝶王」王冠閎昨天做到了。游泳壓軸賽程登場的男子兩百公尺蝶式，他從原本居三到超車地主陳俊...

亞運電競／「英雄聯盟」我再銀恨南韓

繼前天的「快打旋風五」，中華隊昨天在電競場上再於「英雄聯盟」不敵南韓隊，以銀牌作收。朱駿嵐回憶團隊從剛開始許多摩擦，到現...

亞運射擊／10公尺空氣手槍 女團摘銅

杭州亞運射擊賽進入第六天，中華隊終於迎來獎牌，「證件妹」吳佳穎領軍的三位女將在十公尺空氣手槍收下團體賽銅牌，吳佳穎則在個...

亞運體操／丁華恬奪女子首面獎牌

在亞運女子體操獎牌榜上，我國不再缺席，「體操精靈」丁華恬昨天在杭州亞運競技體操平衡木演繹屬於自己的完美，帶回一面銅牌，儘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦