亞運游泳／女子400混合接力 中華隊破全國紀錄
台灣女子游泳代表隊林姵彣、黃渼茜、吳以恩與徐安今晚在杭州亞運女子4x100公尺混合式接力決賽登場，繳出4分11秒25，排名第6，但打破全國紀錄。
台灣游泳代表隊今晚在杭州奧體中心游泳館頻傳捷報，「台灣蝶王」王冠閎先是在男子200公尺蝶式決賽游出1分54秒53拿下銀牌，終結長達25年的台灣男泳將獎牌荒，隨後輪到台灣女子游泳代表隊登場。
林姵彣、黃渼茜、吳以恩與徐安預賽游出4分14秒43，決賽成績再往前推進，以4分11秒25完賽，將原本全國紀錄4分11秒47送入歷史，以第6名結束本屆亞運賽事。
前3名分別是日本隊3分57秒67、韓國隊4分00秒13、香港隊4分01秒72，原本第3名新加坡因選手犯規，賽後被取消資格。
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