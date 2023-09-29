亞運／30日重點網球女雙金牌戰內戰 滑輪溜冰楊合貞拚金

杭州亞運網球女雙金牌戰明天上演「台灣內戰」，由詹詠然與詹皓晴對決李亞軒與梁恩碩，中華隊提前鎖定金包銀，而楊合貞亞運最後一舞，將在競速溜冰女子1萬公尺計點淘汰賽決賽拚金。

杭州亞運網球項目明天進入尾聲，將發出最後3面金牌，3組台灣組合將上陣，其中詹詠然與詹皓晴、李亞軒與梁恩碩將在女雙金牌戰會師，無論誰是贏家，中華隊都將包辦金、銀牌。

梁恩碩一日2戰，女雙金牌戰結束後，將與黃琮豪合體，與印度組合博賽爾（Rutuja Sampatrao Bhosale）爭奪金牌。

滑輪溜冰女將楊合貞已預告亞運後將退休，明天將在競速溜冰女子1萬公尺計點淘汰賽決賽上陣，期盼能拿下金牌。

中華桌球代表隊明天將兵分多路在8強賽出擊，莊智淵、林昀儒、陳思羽都是一日2戰，單、雙打雙線作戰。

中華射擊代表隊今天靠著10公尺空氣手槍女團摘銅，這屆首面獎牌開張，明天將輪到10公尺空氣手槍混合團體余艾玟與黃維德登場，期盼再添獎牌。

亞運舉重項目明天展開首日賽事，舉重代表隊將由2名女將打頭陣，林呈璟、陳冠伶將在49公斤級、55公斤級出賽，力拚獎牌。

亞運網球男雙奪金 29日進帳1金2銀3銅

杭州亞運中華代表隊今天靠著網球男雙、混雙進補1金1銅，游泳「台灣蝶王」王冠閎、電競英雄聯盟各奪1面銀牌，女子體操丁華恬、射擊女團分別摘銅，共拿下1金2銀3銅。

目前中華代表隊在杭州亞運累積5金6銀9銅、截至晚間10時止，在獎牌榜排名第8。

網球男雙組合許育修與莊吉生今天在金牌戰對陣印度組合，首盤先以6比4拿下，次盤第9局莊吉生關鍵破發取得領先，最後也以6比4拿下，最終順利進帳這屆第5面金牌，也是史上亞運男雙最好成績。

接著休息不到2個小時，許育修再與詹皓晴在混雙4強賽出戰，最後以1比6、6比3、4比10落敗，不過仍拿下1面銅牌。雖然許育修賽後坦言確實有點疲勞，但他也說：「我很高興這次拿到男雙金牌、混雙銅牌」。

「台灣蝶王」王冠閎今天在男子200公尺蝶式決賽，游出1分54秒53成績、拿下銀牌，僅次於奪金的日本選手本多燈1分53秒15，終結長達25年的台灣男泳將亞運獎牌荒。

電競項目英雄聯盟中華代表隊今天在壓軸金牌戰強碰韓國隊，最後以0比2落敗，不過表現優異的中路朱駿嵐（FoFo）表示，拿下銀牌已經有達成賽前目標，這次亞運會是自己永生難忘的回憶。

「體操精靈」丁華恬也傳來捷報，在體操平衡木決賽拿下13.300分，順利摘下銅牌，也是首名在亞運體操項目奪牌的台灣女將。不過丁華恬並沒有因此滿足，她在賽後預告全運會後將開始練習新動作、挑戰新難度。

射擊女團吳佳穎、余艾玟與劉恆妤在女子10公尺空氣手槍資格賽，合力繳出1723分拿下銅牌，讓這屆射擊首面獎牌開張。「證件妹」吳佳穎以578分、第6名晉級決賽，最後個人決賽以199.3分名列第4、無緣獎牌，但已締造生涯在亞運個人賽最佳成績。

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