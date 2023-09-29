亞運網球／教練被大坂直美挖走 女單冠軍鄭欽文：很不道德

中央社／ 台北29日電
中國選手鄭欽文2比0戰勝隊友朱琳奪得冠軍。 中新社
中國選手鄭欽文2比0戰勝隊友朱琳奪得冠軍。 中新社

於今天奪下杭州亞運網球女單金牌中國網球女將鄭欽文今天證實，她的教練費賽特（Wim Fissette）單方面毀約，將再執教尋求東山再起的大坂直美。鄭欽文雖表示理解尊重，但直言「這是很不道德的」，帶給她與家人傷害。

大坂直美（Naomi Osaka）7月產下一女，表示將在明年一月的澳洲網球公開賽復出。費賽特此前曾助她奪下2020美網、2021澳網兩座大滿貫冠軍。2022年7月，費賽特宣布結束與大坂直美3年的合作關係。

綜合澎湃新聞、體壇周報等陸媒報導，杭州亞運會網球女子單打決賽29日下午登場，20歲的鄭欽文擊敗另一位中國選手朱琳獲得金牌。但賽前傳出，費賽特已跟鄭欽文分道揚鑣。

費賽特6月開始執教鄭欽文，短短3個月合作就取得不小的突破。鄭欽文先是在7月的巴勒莫公開賽拿到生涯首座WTA巡迴賽冠軍，隨後還在美網大滿貫賽闖入8強賽，才敗給後來奪冠的白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

鄭欽文目前世界排名第23，前途看好。但費賽特片面解約離開，顯然讓她受傷。

鄭欽文賽後接受採訪說道：「他啊，他跟大坂去了。我很能理解他的選擇，雖然他違反了和我的約定，這是很不道德的，但這是他的選擇，我必須得尊重。這帶給我和我的家人一些傷害，我現在並不想提起這個人。」

鄭欽文語出驚人後，隨即躍為網壇熱門新聞。美媒EssentiallySports報導形容，大坂直美和鄭欽文的網球教練洗牌就像一個驚心動魄的運動故事。

報導指出，費賽特違反了合約，現在再次回到大坂直美的教練團隊，為她因分娩而長期中斷巡迴賽後的復出鋪平了道路。鄭欽文的回應不僅反映了她的專業精神，也反映了這種轉變可能對年輕運動員帶來的情感損失。

報導並指出，這種轉變雖然突然且不誠實，但在某種程度上是意料之中，因為費賽特去年與大坂直美分手時，大坂對他除了讚揚之外什麼也沒有說，強調兩人之間沒有發生任何不快。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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