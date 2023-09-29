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亞運游泳／終結25年獎牌荒！我國「蝶王」王冠閎200蝶奪銀

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亞運游泳／200蝶奪銀！王冠閎終結25年獎牌荒

聯合報／ 亞運採訪團／杭州即時報導
王冠閎。 中華奧會提供
王冠閎。 中華奧會提供

杭州亞運今天進行游泳最終日賽程，我國「蝶王」王冠閎順利晉級男子200公尺蝶式決賽，今天晚上爭取暌違25年的亞運男泳將獎牌，他以1分54秒53成績勇奪銀牌，完成奪牌任務。

王冠閎早上預賽成績是1分57秒01，僅次於日本選手本多燈改寫大會紀錄的1分53秒30，以及地主牛廣勝1分56秒99。晚上決賽，排在第3水道的台灣「蝶王」，他第一個50公尺以25秒49排名第3，100公尺結束同樣排名第3，150公尺結束竄上第2位，最終以1分54秒53奪銀，僅次於本多燈的1分53秒15。

王冠閎在東京奧運男子200公尺蝶式游出破全國紀錄的1分54秒44，今年5月全大運游出1分55秒42，達到明年巴黎奧運A標的1分55秒78，成為第一位拿到巴黎奧運門票的台灣泳將。今年7月世錦賽，王冠閎再飆出1分54秒97，成為首位游進世錦賽決賽的男將，8月成都世大運以1分55秒69的成績摘銀，不斷寫台灣泳將紀錄。

杭州亞運擔任中華代表團掌旗官的王冠閎，為全力準備200公尺蝶式，放棄100公尺蝶式；26日他和隊友莊沐倫、蔡秉融和王星皓先在男子400公尺混合接力賽游出破全國紀錄的3分38秒35，排名第4。

上一位亞運奪牌的我國男泳將，已要回溯到1998年曼谷亞運，當時在100公尺自由式奪下銅牌的黃智勇，正是王冠閎教練，今年愛徒以站上頒獎台為目標，師徒成都世大運後前往雲南進行2周移地訓練，增強心肺耐力，亞運順利迎接甜美果實。

我國「博士泳將」黃渼茜也游進女子50公尺蝶式決賽，最終以26秒89排名第6，金牌由地主名將張雨霏以25秒10的破大會紀錄奪下個人第5金。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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