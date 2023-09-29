亞運圍棋／許皓鋐擊敗柯潔 陸媒：走上亞洲棋王關鍵之戰

台灣棋手許皓鋐昨天在亞運會圍棋決賽擊敗世界排名第三的中國好手柯潔。陸媒指這次勝利不僅是許皓鋐個人從台灣棋王走上亞洲棋王的關鍵之戰，也是台灣圍棋歷史具備里程碑意義的大事件。

杭州亞運28日進行男子個人圍棋金牌戰，許皓鋐擊敗柯潔，奪下台灣史上首面亞運圍棋金牌。

對於22歲的許皓鋐打敗8冠王柯潔，陸媒報導時多以「爆冷奪冠」形容，並說「雖然這不算世界冠軍但這樣的圍棋金牌，必將在許皓鋐的家鄉掀起新的圍棋熱潮」。

報導說，在決賽擊敗柯潔之前，許皓鋐在此前的8強戰、半決賽先後淘汰各自擁有5個世界冠軍頭銜的朴廷桓、申真諝；決賽的賽後發布會上，C位屬於冠軍許皓鋐，「柯潔與申真諝倒成了映襯紅花的綠葉」。

在「贏遍世界前三，登頂圍棋個人賽，許皓鋐究竟是誰？」的報導中，陸媒花了相當篇幅介紹了這位「外界所知不多」的棋手。

其中提到許皓鋐去年才剛剛晉升9段，此前從未躋身過世界大賽4強，但這次亞運會，許皓鋐搶走了所有風頭：A組循環賽不敵中國隊手楊鼎新和韓國強敵申真諝，4勝2負的戰績不冷不熱；進入淘汰賽後猶如開掛，27日先以半目逆轉世界排名第二的韓國棋王朴廷桓9段晉級4強，28日上午又贏了世界第一人申真諝9段半目，幾個小時後再以一目半擊敗柯潔，「把世界前3贏了個遍」。

奪下冠軍後，報導形容「許皓鋐表現得超然物外」，在記者會上輕描淡寫表示為了亞運會集訓了兩年，週一至週五，「就像上班一樣」。這份淡然貫穿了這次亞運會。

據指出，每場比賽許皓鋐都比對手更早到場，安靜地落座；決賽也不例外，早早抵達杭州智力大廈7樓的賽場，端坐在棋盤前托腮思考。

陸媒評論說，這場勝利不僅是許皓鋐個人從台灣棋王走上亞洲棋王的關鍵之戰，也是台灣圍棋歷史具備里程碑意義的大事件。

評論指出，世界圍棋的格局目前屬中國、韓國最強，日本、台灣相對較弱，「但底蘊仍在」。許皓鋐這塊亞運會金牌或許可作為新火種，點燃台灣棋迷新的圍棋熱情，促使台灣棋手迅速進步至可在世界大賽頂級舞台「與中韓強手扳手腕的程度」。

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