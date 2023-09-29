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亞運女壘／中華打中國攸關晉級 鎖定2強投柴燚楠、王蘭

中央社／ 台北29日電
中華女壘隊今天對中國。 中華奧會提供
中華女壘隊今天對中國。 中華奧會提供

杭州亞運中華女壘代表隊今天複賽首戰迎戰勁敵地主中國隊，是能否晉級金牌戰關鍵；中華隊力拚打線突破，鎖定中國隊具球速優勢的投手柴燚楠和熟悉的敵人王蘭。

杭州亞運女壘代表隊預賽首戰擊敗新加坡，與日本隊交手鏖戰至延長賽輸球，昨天再大比分差擊敗香港隊，預賽戰績2勝1敗，以分組第2名、帶著1敗晉級超級循環賽複賽，分組第一日本隊帶1勝晉級。

今天要與帶著1勝晉級複賽的中國隊交手，是攸關能否晉級金牌戰的關鍵戰役，跟日本隊的41歲王牌上野由岐子相同，中國隊陣中36歲的王牌投手王蘭也是中華女壘最熟悉的敵人，多次在國際舞台碰頭。

王蘭是2010年廣州亞運、2014年仁川亞運、2018年印尼雅加達亞運中國隊奪牌班底，上一屆印尼雅加達亞運預賽與中華隊交手，王蘭7局完封勝，僅讓敲出3支安打吞敗，但2度碰頭打線突破王蘭，延長賽搶勝、晉級金牌戰，上一屆拿下銀牌、中國為銅牌。

王蘭資深、穩定、控球好是優勢，22歲的新生代王牌投手柴燚楠則是有球速優勢，最快球速可以達約108公里，都是近況不錯的球員，教練團和情蒐早有鎖定這2名主力王牌，力拚突破。

預賽3場比賽都排在中午和下午場次出賽，今天與地主中國隊交手是晚間7時開打，總教練韓幸霖接受中央社記者訪問時表示，先前安排夜間練球時有特別注意，中國的壘球場很專業、空間很大，燈光也很足夠，但看台陰影影響視線的部分需要特別留意。

此次打線發揮不錯，林鳳珍連3場出賽敲安，對日本比賽也有2安2打點好表現，昨天與香港交手，中心棒次陳家宜開轟，沈嘉玟也有單場2安1轟好表現，教練團期待陣中具長打實力的打者能有適時一擊。

日本隊今天早上擊敗菲律賓隊，目前戰績2勝取得晉級金牌戰優勢，今天中華與中國隊比賽，中國隊明天與日本隊交手，都是決定誰能爭金的關鍵。

中國隊柴燚楠。 新華社
中國隊柴燚楠。 新華社

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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